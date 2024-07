Pixel 8 Pro segna un nuovo record di ribasso su Amazon

Il Google Pixel 8 è già un eccellente smartphone Android, ma per gli appassionati di fotografia che desiderano uno zoom ottico più spinto, il Google Pixel 8 Pro è la scelta ideale. Inoltre, il modello di punta ha subito oggi un'ulteriore riduzione di prezzo su Amazon, raggiungendo un nuovo minimo storico. Ora è possibile acquistarlo a 789,89€ anziché 1.099€.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 Pro si rivela eccellente per chi cerca l'ultima tecnologia in fatto di smartphone, con particolare attenzione a fotografia, video e prestazioni. Grazie al suo nuovo chip Google Tensor G3, che integra le più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, questo modello è adatto a fotografi amatoriali e professionisti che desiderano catturare immagini di alta qualità con la massima risoluzione e controlli avanzati.

Inoltre, la capacità della batteria di superare le 24 ore di autonomia e la sua ricarica rapida lo rendono perfetto per chi ha bisogno di uno smartphone affidabile e duraturo durante lunghe giornate lavorative o viaggi. Grazie poi alla sua VPN integrata di Google One, che garantisce sicurezza nelle attività online, e alla traduzione dal vivo in 49 lingue, si rivela funzionale per numerose attività quotidiane.

Come se non bastasse, il suo display ad alta definizione e la frequenza di aggiornamento dinamica offrono un'esperienza visiva di prim'ordine sia per il gaming che per la visione di contenuti multimediali. Con un prezzo di 789,89€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi è solito acquistare solo su Amazon.

Vedi offerta su Amazon