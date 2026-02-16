Il Google Pixel Watch 4 con cassa da 45 mm e connettività LTE è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo smartwatch Android di ultima generazione integra l'assistente virtuale Gemini, un display Actua 360 più luminoso del 50% e resistente grazie al vetro Gorilla Glass, oltre a sensori avanzati per monitorare fitness e benessere. Con uno sconto del 23%, potete portarlo a casa a 422,60€ anziché 549,00€, approfittando di una ricarica più veloce del 25% e della migliore autonomia mai raggiunta da Google.

Google Pixel Watch 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Watch 4 rappresenta la scelta ideale per chi desidera un compagno tecnologico completo che unisca eleganza e funzionalità avanzate. Vi conquisterà se siete appassionati di fitness e benessere, grazie al sistema di monitoraggio del battito cardiaco più avanzato di Google e alle metriche dettagliate sulla qualità del sonno. Gli sportivi più esigenti apprezzeranno il display Actua 360 più grande del 10% e più luminoso del 50%, perfetto per consultare rapidamente i dati durante gli allenamenti. La presenza dell'assistente virtuale Gemini lo rende perfetto anche per i professionisti sempre in movimento, che necessitano di risposte immediate e assistenza AI personalizzata direttamente dal polso.

Questo smartwatch soddisfa le esigenze di chi cerca autonomia e praticità: con una ricarica più veloce del 25% e la migliore durata della batteria mai offerta da Google, non vi abbandonerà nei momenti cruciali. La connettività LTE vi garantirà la libertà di lasciare lo smartphone a casa, perfetto per chi pratica running o ciclismo. Il design raffinato con cassa in alluminio grigio argento e il robusto vetro Gorilla Glass antigraffio conquistano chi desidera un dispositivo resistente ma elegante, adatto sia all'attività sportiva che a contesti professionali. Con uno sconto del 23%, è il momento perfetto per investire nella vostra salute e produttività.

Il Google Pixel Watch 4 ridefinisce lo smartwatch con il suo display Actua 360 più grande del 10% e luminoso del 50%, protetto da vetro Gorilla Glass antigraffio. Integra sensori avanzati per monitoraggio cardiaco, sonno e fitness, con assistente Gemini AI sempre pronto ad aiutarvi. Autonomia potenziata e ricarica più veloce del 25%.

