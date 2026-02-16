Samsung si prepara a svelare i Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro il prossimo 25 febbraio 2026, in contemporanea con la serie Galaxy S26. Le nuove cuffie true wireless del colosso coreano stanno generando aspettative contrastanti tra gli appassionati: se da un lato il design appare significativamente rinnovato rispetto alla generazione precedente, dall'altro emergono dettagli deludenti che potrebbero compromettere l'esperienza utente.

La fonte delle nuove indiscrezioni è Mohammed Khatri, che ha diffuso rendering dettagliati mostrando entrambi i modelli da diverse angolazioni, insieme alle custodie di ricarica e agli accessori inclusi nella confezione. Le immagini confermano una radicale revisione del design rispetto ai Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro: le linee appaiono più pulite e sofisticate, mentre la custodia di ricarica adotta una disposizione orizzontale degli auricolari anziché verticale. Questo nuovo orientamento, combinato con il coperchio trasparente, permette di visualizzare completamente le cuffie anche quando riposte nella custodia.

Il cambiamento estetico più evidente riguarda proprio la custodia, che abbandona il tradizionale approccio di Samsung per abbracciare una filosofia di design più espositiva. La trasparenza del coperchio ricorda le scelte stilistiche adottate da Nothing con i suoi prodotti audio, suggerendo un tentativo di Samsung di intercettare un pubblico più giovane e attento alle tendenze estetiche. La disposizione orizzontale degli auricolari, inoltre, potrebbe facilitarne l'estrazione e ridurre il rischio di cadute accidentali durante l'utilizzo.

Le nuove immagini confermano l'assenza del speaker nella custodia dei Galaxy Buds 4 Pro, funzionalità che precedenti indiscrezioni davano per certa

La nota dolente emerge proprio dall'analisi approfondita delle immagini. Precedenti leak avevano identificato uno slot alla base della custodia dei Galaxy Buds 4 Pro, interpretato dalla comunità tech come una griglia per altoparlante destinata alla funzione "trova il mio dispositivo". Questa caratteristica avrebbe permesso agli utenti di localizzare le cuffie tramite segnale acustico anche quando riposte nella custodia, una funzionalità particolarmente utile considerando le dimensioni sempre più compatte di questi dispositivi. Le nuove immagini, tuttavia, non mostrano alcuna griglia per speaker, suggerendo che Samsung abbia eliminato questa funzione in fase di sviluppo finale.

L'assenza dello speaker rappresenta un passo indietro rispetto alle aspettative, soprattutto considerando che competitor come Apple con i suoi AirPods Pro di seconda generazione hanno introdotto proprio questa funzionalità con successo. La decisione potrebbe essere legata a considerazioni sulla durata della batteria della custodia o su vincoli di spazio interno, ma lascia inevitabilmente delusi gli utenti che contavano su questa caratteristica per ridurre il rischio di smarrimento.

Per quanto riguarda il contenuto della confezione, Samsung mantiene un approccio minimalista ma differenziato tra i due modelli. I Galaxy Buds 4 standard includeranno gli auricolari, la custodia di ricarica e un cavo USB Type-C to USB Type-C. La versione Pro, invece, si distingue per la presenza di tre set di gommini di dimensioni diverse, confermando l'attenzione del modello premium all'ergonomia e all'isolamento passivo del rumore. Questa scelta differenzia ulteriormente le due varianti e giustifica parzialmente il presumibile divario di prezzo.

La data di lancio del 25 febbraio 2026 colloca i nuovi auricolari wireless in un periodo strategico per Samsung, che tradizionalmente presenta i suoi flagship di inizio anno tra febbraio e marzo. Il lancio congiunto con la serie Galaxy S26 permetterà al produttore coreano di offrire bundle promozionali e di massimizzare l'impatto mediatico dell'evento Unpacked. Resta da vedere se Samsung riuscirà a colmare il gap tecnologico con competitor come Apple, Sony e Bose, che dominano il segmento premium delle cuffie true wireless con funzionalità avanzate di cancellazione attiva del rumore e audio spaziale.