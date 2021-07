Google Play Services, addio ad una storica versione di Android

Google ha deciso di non supportare più una delle versione di Android più importanti nella storia del sistema operativo, i Play Services non saranno più aggiornati sui dispositivi che ancora eseguono l’ormai vetusto Jelly Bean.

Cosa significa per chi possiede un prodotto non più supportato?

I Google Play Services non saranno più aggiornati sui dispositivi che ancora oggi eseguono Android 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean. Questo significa che essi perderanno pian piano l’accesso a molte delle funzioni fondamentali di Android che si appoggiano ai servizi dell’azienda americana, come il login agli account Gmail e l’integrazione con Chrome OS ma non solo.

Ad annunciarlo è stata l’azienda di Mountain View sul proprio blog, il supporto si interromperà ufficialmente il mese prossimo.

Jelly Bean è il nome di dolcetto che ha accompagnato ben tre diverse release di Android nel corso degli anni. Annunciato per la prima volta nel 2012 con il numero di versione 4.1, ha visto la luce a bordo del tablet Nexus 7 e portava alcuni miglioramenti all’interfaccia utente. L’aggiornamento 4.2 è arrivato nel novembre dello stesso anno, come anche il leggendario smartphone Nexus 4 e il meno conosciuto tablet Nexus 10. Tra le novità erano presenti miglioramenti alla schermata di sblocco e ai Quick Settings. Jelly Bean 4.3 è stato annunciato assieme al Nexus 7 di seconda generazione nel luglio del 2013.

Al momento gli smartphone ancora attivi con Jelly Bean sono solamente l’1% del totale di tutti i prodotti Android in circolazione, il termine degli aggiornamenti dei Google Play Services non dovrebbe quindi impattare un numero considerevole di utenti o terminali.

“Sin da allora Android ha rilasciato un sacco di miglioramenti e caratteristiche che non sono tutte retrocompatibili con Jelly Bean. Questo si traduce in un aumento del tempo speso dagli sviluppatori e dal QA per le nuove caratteristiche che richiedono una gestione speciale. Di conseguenza, stiamo deprecando il supporto per JB nelle future versioni dei servizi Google Play“.

Google consiglia quindi anche agli sviluppatori di utilizzare come target minimo il livello di API 19 (KitKat 4.4) in quanto i dispositivi meno aggiornati di così non potranno comunque accedere alla maggior parte dei servizi quali il Play Store per il download delle app.

Voi vi ricordate di Jelly Bean? Quale smartphone avevate ai tempi della release?