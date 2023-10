Google è un malware? Secondo Huawei sì

Numerosi utenti di smartphone Huawei hanno segnalato di aver ricevuto notifiche allarmanti in cui viene indicato che l'app di Google sui loro dispositivi è infetta da un virus. Questa scioccante rivelazione ha lasciato gli utenti perplessi e preoccupati.

Huawei sta intenzionalmente bollando l'app del gigante tecnologico come una minaccia per la sicurezza o si tratta di un semplice bug del software?

9to5Google

Un utente di Reddit ha recentemente condiviso uno screenshot di una notifica apparsa su un Huawei P30, che recitava: "Minaccia alla sicurezza. Sembra che Google sia infetta. Si consiglia la disinstallazione immediata". In seguito, un altro possessore di Huawei P30 Lite si è aggiunto, esprimendo il proprio sconcerto, affermando:

"L'ho appena ricevuta anch'io, Huawei P30 Lite. Il fatto è che non uso nemmeno Google, quindi mi sono spaventato moltissimo. Non ho mai avuto un problema del genere, ma visto che l'abbiamo ricevuto tutti nello stesso periodo, probabilmente si tratta di un aggiornamento o qualcosa del genere".

Huawei ha classificato l'app di Google come un virus TrojanSMS-PA, un tipo di malware che si camuffa da applicazione legittima per ingannare gli utenti e spingerli ad installarla. Una volta installati su un dispositivo, i trojan possono dare agli attori malintenzionati il controllo del dispositivo, compromettendo potenzialmente le informazioni personali e finanziarie. Si tratta di un aspetto molto preoccupante, poiché alcuni trojan sono progettati per rubare le credenziali di accesso alle applicazioni bancarie e finanziarie, con l'obiettivo di svuotare i conti bancari delle vittime.

Tuttavia, è importante notare che le app di Google non sono destinate a essere disponibili sui dispositivi Huawei più recenti, motivo per cui Google si è astenuta dal commentare la situazione. Ciò pone un interrogativo spinoso: Huawei sta deliberatamente denigrando l'app di Google o potrebbe trattarsi di un errore di identificazione involontario?

Con ogni probabilità, sembra che Huawei non stia intenzionalmente cercando di mettere in cattiva luce Google. Proprio la scorsa settimana, Google Play Protect, lo strumento progettato per salvaguardare i dispositivi Android effettuando controlli di sicurezza prima dell'installazione delle app, ha erroneamente segnalato Samsung Messages e Wallet, spingendo gli utenti a disinstallarle.

PhoneArena

Se il vostro smartphone Huawei è stato raggiunto da questi avvisi, c'è una possibile soluzione. La cancellazione della cache dell'applicazione Phone Manager sembra correggere il problema, offrendo una soluzione temporanea fino a quando non si troverà una soluzione permanente.

Nel frattempo, il mistero del perché il software di Huawei identifichi l'app di Google come una minaccia per la sicurezza rimane irrisolto. Che si tratti di un tentativo deliberato di scoraggiare l'uso di Google o di una semplice anomalia del software, è chiaro che il problema richiede attenzione e risoluzione da parte del team tecnico di Huawei.