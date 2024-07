Google prepara il terreno per Ultra HDR nelle app di terze parti

Google sta facendo progressi significativi nell'espandere il supporto per la tecnologia Ultra HDR alle app di terze parti. Questa novità, introdotta con Android 14 e la serie Pixel 8 nel 2023, offre immagini con una gamma dinamica superiore rispetto al formato JPEG standard.

Nonostante i vantaggi dell'Ultra HDR e il supporto da parte dei principali smartphone Android, le app di terze parti hanno tardato ad adottare questa tecnologia. Il motivo principale è che Google aveva inizialmente limitato il supporto Ultra HDR all'API Camera2 di Android, più complessa da implementare per molti sviluppatori.

Per risolvere questo problema, Google sta ora integrando il supporto Ultra HDR in CameraX, una libreria di supporto Jetpack più semplice da utilizzare per le app social media e di terze parti che necessitano di un accesso rapido alla fotocamera.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman per Android Authority, Google ha annunciato al Google I/O 2024 l'aggiunta del supporto per la cattura di immagini Ultra HDR nella versione alpha di CameraX 1.4.0, rilasciata ad aprile.

Una volta che questa versione raggiungerà il canale stabile, gli sviluppatori potranno utilizzare le nuove API di formato di output nelle classi ImageCapture e ImageCaptureCapabilities per catturare immagini Ultra HDR.

È importante notare che per sfruttare questa funzionalità, i dispositivi dovranno eseguire Android 14 o versioni successive e avere il formato di output impostato su Ultra HDR. In caso contrario, le app continueranno a catturare immagini JPEG standard.

Oltre al supporto Ultra HDR, CameraX 1.4 introduce altre interessanti funzionalità:

Supporto per la stabilizzazione dell'anteprima e dei video catturati

Impostazioni HDR differenziate per l'anteprima e il video catturato

Nuovi effetti per la fotocamera

Questi miglioramenti dovrebbero consentire agli sviluppatori di creare app fotografiche più avanzate e versatili, offrendo agli utenti Android un'esperienza di cattura immagini di qualità superiore.

Con il rilascio di CameraX 1.4, ci si aspetta che gli sviluppatori di app implementino rapidamente il supporto per la cattura di immagini Ultra HDR, portando questa tecnologia avanzata a un pubblico più ampio di utenti Android.