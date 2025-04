Google Foto, come convertire le foto standard in Ultra HDR

Il mondo della fotografia digitale e dell'elaborazione delle immagini ha assistito a un'evoluzione esponenziale negli ultimi anni. Tecnologie come l'HDR (High Dynamic Range) hanno radicalmente cambiato il modo in cui percepiamo le immagini digitali, permettendoci di ottenere foto più vivide, dettagliate e realistiche direttamente tramite software. Ora, Google spinge ulteriormente questa frontiera introducendo una funzionalità rivoluzionaria all'interno della sua popolare applicazione Google Foto: la possibilità di convertire immagini standard (SDR - Standard Dynamic Range) nel più avanzato formato Ultra HDR.

Ultra HDR rappresenta un significativo passo avanti rispetto all'HDR tradizionale. Pur funzionando su principi simili, ovvero catturare e combinare diverse esposizioni per ampliare la gamma dinamica, Ultra HDR riesce a incorporare una quantità ancora maggiore di dati relativi alla luminosità e al colore all'interno di ogni file immagine. Il risultato è una resa visiva straordinaria, caratterizzata da alte luci più brillanti e dettagliate, ombre più profonde e scure senza perdita di particolari, e colori complessivamente più brillanti e fedeli alla realtà. Sebbene la capacità di visualizzare correttamente immagini Ultra HDR su display compatibili, come quello del Pixel 9, fosse già presente da tempo in servizi come Google Foto, la vera novità risiede ora nella capacità di creare o aggiornare contenuti esistenti a questo standard migliorato.

È fondamentale sottolineare la differenza tra la semplice visualizzazione di un'immagine Ultra HDR (che su uno schermo non compatibile viene comunque adattata) e la complessa operazione di conversione di un'immagine nata in SDR al formato HDR o Ultra HDR. Storicamente, questo processo di "upscaling" della gamma dinamica richiedeva software specifici, competenze tecniche non comuni e spesso produceva risultati non ottimali se non eseguito correttamente. Era, di fatto, un'operazione non accessibile al grande pubblico.

Google Foto sta ora abbattendo questa barriera. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Android Authority, Google ha iniziato il rilascio di un aggiornamento per la sua app Foto che introduce proprio questa capacità di conversione. Gli utenti potranno presto prendere le loro fotografie scattate in modalità standard e, con pochi semplici passaggi, trasformarle in versioni Ultra HDR, donando loro nuova vita e un impatto visivo decisamente superiore.

Come funziona e chi può utilizzarla?

La nuova funzionalità è in fase di distribuzione tramite un aggiornamento lato server (server-side update). Ciò significa che, anche avendo installata la versione corretta dell'app, la funzione potrebbe non essere immediatamente visibile. È necessario possedere Google Foto versione 7.24.0.747539053 o successiva. Google, come di consueto per questo tipo di aggiornamenti, sta procedendo con un rilascio graduale, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni o settimane prima che tutti gli utenti idonei vedano comparire la nuova opzione.

Una volta che la funzionalità sarà attiva sul proprio dispositivo, il processo di conversione sarà integrato nell'interfaccia di editing di Google Foto. L'utente dovrà semplicemente:

Aprire l'immagine SDR che desidera convertire.

Toccare l'icona "Modifica" per accedere agli strumenti di editing.

Scorrere verso sinistra la barra degli strumenti situata nella parte inferiore dello schermo.

Selezionare l'opzione "Regola".

All'interno di questo menu, individuare e toccare la nuova voce denominata esplicitamente "Ultra HDR".

Questa nuova opzione sostituisce la precedente funzione "Effetto HDR", che applicava un filtro ma non effettuava una vera conversione al formato Ultra HDR. La nuova etichetta "Ultra HDR" conferma che l'app sta effettivamente eseguendo la trasformazione dei dati dell'immagine.

Un aspetto interessante, evidenziato sempre da Android Authority, riguarda le dimensioni del file risultante. Curiosamente, l'immagine convertita in Ultra HDR potrebbe avere dimensioni in byte inferiori rispetto all'originale SDR. Questo fenomeno potrebbe essere dovuto al modo in cui i dati aggiuntivi dell'HDR vengono compressi ed integrati nel file, potenzialmente ottimizzando lo spazio rispetto alla codifica originale completa. Tuttavia, per chi desidera preservare l'integrità totale dell'immagine sorgente, potrebbe essere consigliabile salvare la versione Ultra HDR come copia, mantenendo così anche l'originale. Questa pratica, sebbene comporti un maggiore utilizzo dello spazio di archiviazione (essendo presenti due file distinti), garantisce la massima flessibilità e la conservazione dei dati originali.