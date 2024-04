Negli ultimi anni, i metodi di pagamento digitali hanno rivoluzionato il modo in cui effettuiamo transazioni finanziarie. Piattaforme come Google Wallet e Apple Pay hanno reso più comoda e sicura la gestione dei pagamenti contactless, di fatto eliminando la necessità di portarsi appresso le carte di debito o credito fisiche.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Nonostante negli anni la compatibilità di queste piattaforme di pagamento si sia allargata a dismisura, lasciando spazio alla stragrande maggioranza delle banche e delle carte virtuali, non tutti i servizi bancari supportano ancora l'inserimento delle carte di debito/credito su Google Wallet (per gli smartphone Android) o Apple Pay (per gli iPhone).

Con l'obiettivo di analizzare e comprendere meglio l'esperienza degli utenti, stiamo conducendo un sondaggio mirato sulla compatibilità della carta di debito e credito con Google Wallet e Apple Pay. Vogliamo conoscere le vostre esperienze personali e le eventuali difficoltà incontrate nell'utilizzo di questi servizi di pagamento digitale.

Avete mai riscontrato problemi con le vostre carte o gli istituti bancari e i servizi di pagamento dei giganti americani?

Hai mai avuto problemi di compatibilità carta di credito con Google Wallet o Apple Pay? No, tutte le mie carte funzionano (48%) Sì, una (o più) delle mie carte non funziona su Apple Pay (25%) Sì, una (o più) delle mie carte non funziona su Google Wallet (27%) Totale voti: 52

Nel caso la vostra risposta fosse affermativa, ci farebbe piacere conoscere anche quali di queste banche o servizi sono ad oggi ancora incompatibili. Potete farcelo sapere scrivendo un commento in fondo a questo articolo.

Le risposte verranno prese in considerazione nella stesura di un articolo riguardo questo argomento e magari potreste aiutare altri lettori a scegliere in modo più accurato uno strumento di pagamento che possa fare al caso loro.

Detto questo, su Android la possibilità di utilizzare sistemi di pagamento terzi tramite NFC sia presente da tempo, ma vogliamo condividere con voi anche un'importante sviluppo: Apple è stata costretta dal Digital Markets Act dell'UE ad aprire il proprio chip NFC anche agli sviluppatori di terze parti, di fatto aprendo nuove possibilità per l'utilizzo dello smartphone della mela morsicata.