HarmonyOS NEXT 5: il nuovo inizio di Huawei

HUAWEI ha presentato ufficialmente HarmonyOS NEXT 5, il nuovo sistema operativo completamente svincolato da Android. L'annuncio è avvenuto oggi durante un evento in Cina, segnando un importante passo in avanti per l'azienda verso l'indipendenza tecnologica.

Il lancio di HarmonyOS NEXT 5 rappresenta una svolta significativa per HUAWEI, che punta a creare un ecosistema alternativo a iOS e Android. Questa mossa arriva cinque anni dopo le sanzioni statunitensi che hanno costretto l'azienda a cercare soluzioni alternative.

HarmonyOS può già contare su oltre 15000 app e servizi nativi

HarmonyOS NEXT 5 è stato sviluppato con un kernel completamente riscritto, senza dipendere da alcuna libreria Android. Questo offre a HUAWEI maggiore libertà di sviluppo e personalizzazione. Il nuovo sistema si basa sui HUAWEI Mobile Services (HMS) e su app native, già presenti in buon numero grazie alle collaborazioni con importanti aziende software cinesi come Tencent e ByteDance.

HUAWEI ha sottolineato che questo numero continuerà a crescere nei prossimi mesi, grazie al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di sviluppatori. L'azienda ha, inoltre, ampliato il programma di beta pubblico per HarmonyOS NEXT 5, includendo nuovi dispositivi quali HUAWEI Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Pro+ e Pura70 Ultra (che potete trovare su Amazon), HUAWEI Pocket 2, e Pocket 2 Art Custom Edition, e HUAWEI MatePad Pro 11.

Altri dispositivi si aggiungeranno nelle prime settimane del 2025. HUAWEI non ha ancora comunicato una data precisa per il rilascio della versione stabile, che per il momento è fissata in un ipotetico termine del programma beta.

Il nuovo sistema operativo introduce diverse novità, fra le quali:

Design rinnovato: Una nuova filosofia di design pensata per smartphone, tablet e dispositivi indossabili, con un centro di controllo riprogettato e nuovi elementi grafici.

Intelligenza artificiale: Debutta l'assistente digitale Xiaoyi, potenziato da un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) on-device. Sono presenti funzionalità di editing delle immagini tramite IA e conversione vocale in tempo reale.

Prestazioni migliorate: Grazie al nuovo ARK Engine, HarmonyOS NEXT 5 promette un aumento del 30% della fluidità generale e circa un'ora di autonomia in più.

Sicurezza avanzata: Implementata la soluzione Star Shield, che offre agli utenti un controllo granulare sulla privacy e la protezione dei dati.

Durante l'evento, HUAWEI ha annunciato di aver raggiunto il traguardo di un miliardo di dispositivi attivi con HarmonyOS. Questo numero include smartphone, tablet, dispositivi indossabili, smart TV e sistemi di infotainment.

Yu Chengdong, direttore esecutivo di HUAWEI, inoltre ha dichiarato: "Nella prima metà del 2024, siamo al primo posto per quanto concerne la spedizione di wearable a livello globale".

Il lancio di HarmonyOS NEXT 5 segna un momento cruciale per HUAWEI, che punta a creare un ecosistema completamente indipendente e competitivo sul mercato globale. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il panorama dei sistemi operativi mobili e quali saranno le reazioni di utenti e sviluppatori.