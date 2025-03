HMD Fusion X1, smartphone per bambini accessibile da remoto dai genitori

In un'epoca in cui gli smartphone sono diventati strumenti onnipresenti, anche tra i più giovani, crescono le preoccupazioni relative all'impatto di questi dispositivi sulla salute mentale, sull'immagine corporea, sull'esposizione a contenuti inappropriati e sulla dipendenza digitale. Al Mobile World Congress (MWC), HMD Global ha presentato una soluzione che mira a rispondere a queste preoccupazioni: il Fusion X1, uno smartphone progettato specificamente per offrire un'esperienza digitale sicura e controllata ai bambini e ai ragazzi.

HMD ha posto l'accento sulla sicurezza, dotando il Fusion X1 di controlli parentali integrati a livello di sistema operativo. Questo approccio, più profondo rispetto alle semplici app di controllo, consente ai genitori di personalizzare in modo granulare l'esperienza digitale dei propri figli.

Le funzionalità di controllo includono:

Gestione delle app: I genitori possono decidere quali app possono essere utilizzate e per quanto tempo.

I genitori possono decidere quali app possono essere utilizzate e per quanto tempo. Filtro web: È possibile impostare restrizioni sulla navigazione internet, bloccando l'accesso a siti web non adatti all'età.

È possibile impostare restrizioni sulla navigazione internet, bloccando l'accesso a siti web non adatti all'età. Limiti per i social media: Il tempo trascorso sui social media può essere monitorato e limitato.

Il tempo trascorso sui social media può essere monitorato e limitato. Controllo del tempo di utilizzo: Si possono stabilire limiti giornalieri o settimanali per l'utilizzo complessivo del dispositivo.

Si possono stabilire limiti giornalieri o settimanali per l'utilizzo complessivo del dispositivo. L'app Xplora: Il centro di controllo remoto

Il cuore di questo sistema di sicurezza è l'app Xplora. Attraverso questa applicazione, i genitori possono modificare le impostazioni del Fusion X1 del proprio figlio in tempo reale, anche a distanza. Questo include la possibilità di bloccare o sbloccare determinate funzioni, regolare i limiti di tempo e ricevere notifiche sull'attività del dispositivo.

Per garantire ulteriore tranquillità, il Fusion X1 è dotato di una funzione di chiamata SOS di emergenza, facilmente accessibile. Inoltre, è presente una "Modalità Scuola" dedicata, che limita l'accesso a giochi, social media e altre app potenzialmente distraenti durante le ore di lezione.

Il servizio sarà disponibile sotto abbonamento, come spiega l'azienda sul suo sito web:

Con l'abbonamento Xplora i genitori hanno il pieno controllo dell'esperienza di utilizzo dello smartphone da parte degli adolescenti, a partire da 4,99 euro al mese

Nonostante l'attenzione alla sicurezza, HMD non ha trascurato troppo l'hardware, mostrando un interesse nel portare sul mercato prodotti validi senza esagerare sulle specifiche, come HMD Skyline. Il Fusion X1 offre:

Fotocamera principale da 108 Megapixel

Batteria da 5.000mAh

Jack audio da 3,5 mm

Display da 6,56" a 90 Hz

a Processore Snapdragon 4 Gen 2

6GB di RAM e 128GB di Memoria

e Accessori modulari

HMD ha introdotto anche una caratteristica interessante e particolare con X1: gli "outfits". Si tratta di accessori modulari che si agganciano magneticamente al retro del telefono tramite un sistema di connettori a pin. Questi accessori possono aggiungere funzionalità extra, come una luce ad anello per selfie, una custodia robusta con batteria integrata o un gamepad per i giochi.

L'HMD Fusion X1 sarà disponibile a partire da aprile o maggio, a seconda della regione, con un prezzo di 229 sterline (circa 280 euro).