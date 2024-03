Ho ricevuto Xiaomi 14 Ultra, ecco 5 cose che non vedo l'ora di scoprire

Nel dinamico mondo degli smartphone, l'innovazione è fondamentale per continuare ad attirare l'attenzione di appassionati e consumatori. Tra gli ultimi arrivati nella categoria degli smartphone premium c'è lo Xiaomi 14 Ultra, un dispositivo che promette di ridefinire la fotografia mobile e l'esperienza d'uso. In qualità di appassionato di fotografia ma anche e soprattutto di smartphone, ecco 5 ragioni per cui non vedo l'ora di provare in modo più approfondito questo nuovo e affascinante flagship.

1. Eccellenza fotografica: una Leica in tasca?

Uno degli aspetti più interessanti dello Xiaomi 14 Ultra è la collaborazione con il famoso produttore di macchine fotografiche e ottiche Leica. Il lavoro svolto dall'azienda tedesca assieme a Xiaomi non si limita solo alla scelta ed allo sviluppo di lenti di qualità superiore, ma parte dalla scelta dei sensori fotografici e procede fino all'ottimizzazione del software per una resa delle immagini ritenuta degna di portare il marchio Leica. Dopo aver apprezzato il predecessore di questo top di gamma, lo Xiaomi 13 Ultra, non vedo l'ora di sperimentare i passi avanti fatti dai due brand.

Anche se il dispositivo non può vantare un sensore dedicato delle stesse dimensioni e caratteristiche di quello montato sulle mirrorless Leica, offre comunque qualcosa di altrettanto accattivante: delle impostazioni scatto avanzate e la possibilità di scegliere tra varie calibrazioni dei colori e tra diversi filtri basati sulle più famose creazioni del marchio di Wetzlar. Da fervente ammiratore della maestria di Leica, non vedo l'ora di poter sperimentare con queste opzioni.

2. Il kit fotografico Xiaomi è l'accessorio che ho sempre voluto

Sottolineando il suo impegno nei confronti degli appassionati di fotografia, Xiaomi ha presentato il nuovo Photography Kit, un pacchetto completo di accessori progettato per migliorare le capacità dello Xiaomi 14 Ultra, una versione migliorata di quello in edizione limitata realizzato per il modello dello scorso anno. Dotato di una cover di alta qualità, di un'impugnatura simil-fotocamera e di un innovativo anello adattatore per il montaggio di filtri da 67 mm, questo kit consente agli utenti di liberare la propria creatività e di catturare immagini straordinarie in qualsiasi ambiente.

Non solo, l'impugnatura consente un utilizzo più agile dello smartphone con una sola mano per lo scatto di foto e per la registrazione di video grazie ai pulsanti dedicati. Infine, include una batteria aggiuntiva che dovrebbe aiutare lo smartphone a resistere anche alle giornate più intense di street photography.

3. Vivere con HyperOS

Oltre all'hardware all'avanguardia, lo Xiaomi 14 Ultra offre uno sguardo al futuro dell'ecosistema Xiaomi con HyperOS. Successore della nota interfaccia MIUI, HyperOS vuole rappresentare una rivoluzione nella progettazione del software, promettendo prestazioni migliori e una perfetta integrazione tra i dispositivi.

Sarà davvero così? A primo impatto non sembra una rivoluzione così grande rispetto alla vecchia interfaccia utente di Xiaomi, ma solo vivendo per un po' con il nuovo software potrò scoprire di più.

4. Non è una fotocamera ma uno smartphone

Non fraintendetemi: Xiaomi 13 Ultra era, a mio parere, uno smartphone dall'autonomia perfettamente in linea con i suoi equivalenti di altri brand ed un dispositivo nel complesso eccezionale. Tuttavia, se siete dei fotografi appassionati e pensate di utilizzare davvero tanto il vostro nuovo smartphone per scattare foto e registrare video, c'è da verificare l'impatto di queste attività sull'autonomia dello smartphone.

Sì perché, alla fine dei conti, sempre di uno smartphone si tratta. Se una fotocamera dedicata la si può spremere fino all'esaurimento della sua batteria per poi riporla e smettere di utilizzarla, Xiaomi 14 Ultra è uno smartphone che deve fare molto di più dello scattare fotografie di qualità. A nessuno piace rimanere con lo smartphone scarico a metà della giornata.

5. È uno smartphone che vale la spesa?

Nell'intraprendere questo viaggio alla scoperta dello Xiaomi 14 Ultra, le aspettative sono alte. Con le sue specifiche di fascia alta, un design distintivo e l'incessante ricerca dell'eccellenza fotografica, questo dispositivo promette le stelle. Sarà all'altezza del suo cartellino del prezzo decisamente alto? Presto arriverà la mia recensione approfondita, in cui condividerò con voi tutte le mie opinioni riguardo a quello che potrebbe essere ancora una volta il cameraphone più interessante dell'anno.