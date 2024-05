Xiaomi 14 Ultra con kit fotografico: convenienza senza rivali (-655€)

eBay oggi è sotto i riflettori grazie al rilascio di numerose offerte, molte delle quali sono supportate dal codice sconto "PSPRMAY24". Questo coupon può essere applicato anche allo Xiaomi 14 Ultra, considerato uno dei migliori smartphone Android attualmente sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la fotografia. Inoltre, l'offerta eBay include il Photography Kit, che permette allo Xiaomi 14 Ultra di avvicinarsi ancora di più a una vera macchina fotografica. Il pacchetto completo è disponibile a soli 1.044€ invece di 1.699€. Con un'offerta così vantaggiosa su uno smartphone di questa qualità, le scorte si esauriranno rapidamente, quindi affrettatevi!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Xiaomi 14 Ultra + Photography kit, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi 14 Ultra è lo smartphone perfetto, tra quelli attualmente in commercio, per chi cerca l'ultimo grido in termini di tecnologia mobile e non vuole compromessi in termini di prestazioni e fotografia. Questo modello si rivolge a coloro che vivono la loro vita a un ritmo veloce e necessitano di un dispositivo capace di tenere il passo. Con il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e 16 GB di RAM, è indicato anche per gli appassionati di giochi che desiderano un'esperienza fluida e senza interruzioni, oltre che per coloro che necessitano di un telefono capace di gestire applicazioni esigenti senza rallentamenti.

Per gli amanti della fotografia, Xiaomi 14 Ultra offre una configurazione di fotocamere Leica da 50MP, che promette di catturare immagini incredibili, rendendo questo smartphone un must-have per chi vuole immortalare ogni dettaglio con chiarezza mozzafiato. La sua ampia batteria da 5000 mAh assicura che potrete passare più tempo facendo ciò che amate senza preoccuparvi di ricaricare il dispositivo.

Se siete in cerca di uno smartphone che possa supportare un uso intenso, offrendo al contempo una qualità fotografica di alto livello, Xiaomi 14 Ultra si presenta quindi come l'opzione perfetta. A questo prezzo, darà filo da torcere a molti altri top di gamma, almeno finché l'offerta eBay sarà disponibile.

