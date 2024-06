Xiaomi 14 Ultra con kit fotografico a un prezzo SHOCK: risparmi il 33%!

Se siete alla ricerca di uno smartphone che unisca tecnologia all'avanguardia e prestazioni fotografiche eccezionali, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa offerta su eBay. Xiaomi 14 Ultra, in bundle con un fantastico kit per fotografia ufficiale è infatti disponibile a soli 999€, grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 1.499,90€, un'offerta niente male!

Xiaomi 14 Ultra con kit per fotografia, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi 14 Ultra, in questo bundle, è ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che unisca prestazioni di alto livello a funzionalità fotografiche eccezionali. Grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, lo smartphone è perfetto per gli utenti esigenti che necessitano di velocità e reattività per il multitasking avanzato, che si tratti di videogiochi o di applicazioni che richiedono molte risorse. Proprio per questo, 16GB di RAM sono presenti all'interno, per garantire fluidità senza compromessi in qualunque occasione, anche con molte applicazioni aperte.

Per gli appassionati di fotografia, lo smartphone presenta un eccezionale pacchetto di quattro fotocamere Leica da 50MP, con macro da 75mm e 120mm, il che garantisce scatti di qualità professionale in ogni condizione: l'accoppiata perfetta è di sicuro con il kit per fotografia, che infatti permette di sbloccare il pieno potenziale dello smartphone da ogni angolazione. Viene infatti inclusa un'impugnatura con cui lo smartphone può essere anche caricato, vista la batteria aggiuntiva da 1.500mAh, e sono presenti anche dei pulsanti per operazioni come la messa a fuoco e lo zoom: utilizzabili in maniera analogica!

Il bundle include anche un anello decorativo aggiuntivo arancione. Tornando allo smartphone, non possiamo non citare l'ottima batteria di base da 5.000mAh, che supporta la ricarica rapida fino a 90 W e può passare dallo 0 al 100% in soli 25 minuti. Infine, il display dello Xiaomi 14 Ultra è un AMOLED 2K da 6,73 pollici, pronto a offrire immagini dettagliate e colori vividi.

Offerto a 999,00€, questo bundle dello Xiaomi 14 Ultra con kit per fotografia rappresenta un'occasione imperdibile per entrare in possesso di uno smartphone top di gamma, senza compromessi da nessun punto di vista. La combinazione delle sue caratteristiche tecniche avanzate, insieme alla versatilità per quel che concerne il comparto fotografico, passando per la componentistica di punta, lo rendono un acquisto affidabile e ottimo.

Vedi offerta su eBay