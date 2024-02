Honor 50 5G, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 33%

Siete in cerca di un nuovo smartphone veloce, affidabile e con una buona fotocamera? Oggi su Amazon trovate un'ottima offerta su HONOR 50 5G nella variante da 8+256 GB che si trova scontato del 33% e scende a soli 399,99€ da un prezzo originale di 599,90€! Questo modello di fascia media vanta delle specifiche ottime, una fotocamera eccellente, un sistema di ricarica veloce e un design moderno e resistente.

HONOR 50 5G chi dovrebbe acquistarlo?

HONOR 50 5G è uno smartphone ideale per chi ama i display ampi e luminosi. Grazie al suo schermo OLED da 6,57'' da 1,07 miliardi di colori offre una resa cromatica eccellente e la frequenza di aggiornamento di 120 HZ garantisce immagini fluide, ottime anche per attività come gaming e streaming. Il design curvo, oltre a essere molto bello, è totalmente privo di cornici e offre un ampia superficie per visualizzare foto e contenuti multimediali. Il tutto è corredato da un'ottima fotocamera con sensore principale da 108 MP e funzionalità avanzate come registrazioni multi-video e selfie grandangolari AI che lo rendono ideale per il vlogging.

Se siete sempre in movimento e vi capita spesso di rimanere a secco, potete contare sul sistema di ricarica SuperCharge da 66 W che porta la batteria da 4.300 mAh al 70% in soli 20 minuti. Honor non si è limitata a proporre un bel design, ma ha pensato anche alle prestazioni scegliendo l'ottimo chip Qualcomm SnapdragonTM 778G, uno dei migliori processori di fascia media in circolazione, capace di gestire egregiamente il consumo energetico e validissimo per attività come gaming e applicazioni di foto/video editing. A questo si aggiungono 8GB di RAM e 256GB di memoria interna che rendono questo Honor 50 G uno smartphone veloce e reattivo.

Con un prezzo di soli 399,99€ rispetto ai 599,90€ richiesti al momento del lancio, questa super offerta dedicata a HONOR 50 5G rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca uno smartphone di qualità, che combina design, capacità fotografiche e prestazioni a un prezzo veramente accessibile.

