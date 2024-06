Honor Magic V Flip: autonomia e display al Top nel primo clamshell dell'azienda

Honor ha presentato ufficialmente in Cina il Magic V Flip, il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia. Questo nuovo dispositivo si distingue per il grande display esterno e per una batteria dalla capacità eccezionale, due caratteristiche che lo rendono un candidato ideale per chi cerca un telefono flip con una lunga autonomia.

Il Magic V Flip di Honor è dotato di una batteria da 4.800 mAh, la più grande mai vista su uno smartphone pieghevole a conchiglia dei marchi più celebri. Questa batteria, combinata con un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, garantisce un'efficienza energetica senza precedenti.

Nonostante non sia il processore più recente, lo Snapdragon 8+ Gen 1 è conosciuto per la sua efficacia e contribuisce a posizionare il Magic V Flip come uno dei telefoni flip con la migliore autonomia sul mercato.

Il display esterno è un OLED LTPO da 4 pollici, il più grande nel suo segmento. Questo pannello è in grado di modulare la frequenza di aggiornamento tra 0,1 e 120 Hz a seconda delle necessità, permettendo così un Always on display efficace e un consumo energetico ottimizzato.

Il display interno, invece, è un OLED pieghevole da 6,8 pollici con risoluzione di 2.520 x 1.080 pixel, che offre una qualità visiva elevata e una frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz.

Le fotocamere del Magic V Flip, pur non avendo numeri impressionanti sulla carta, promettono buone prestazioni grazie all'elaborazione software avanzata. La fotocamera esterna principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, mentre la ultra wide è da 12 MP con autofocus per macro fino a 2,5 cm. La fotocamera interna è da 50 MP, garantendo scatti di qualità anche per i selfie.

Il Magic V Flip misura 86,5 x 75,6 x 14,9 mm da chiuso e 167,3 x 75,6 x 7,15 mm da aperto, con un peso di 193 grammi. Disponibile in vari colori, tra cui Iris Black, Camelia White, Champagne Pink e Couture Style, offre opzioni di memoria che vanno da 12 a 16 GB di RAM e da 256 GB a 1 TB di spazio di archiviazione. Supporta la ricarica rapida a 66 watt e dispone di connettività 5G, dual SIM, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.3 e NFC.

In Cina, il Magic V Flip è disponibile a partire da 4.999 yuan (circa 640 euro) per la versione da 12+256 GB, 5.499 yuan (circa 700 euro) per la versione da 12+512 GB e 5.999 yuan (circa 770 euro) per la versione da 12 GB + 1 TB.

Non ci sono ancora informazioni sulla commercializzazione in Occidente, anche se è possibile che il dispositivo arrivi anche nei mercati internazionali, come è successo con il Magic V2.

In conclusione, Honor ha scommesso tutto sull'autonomia e sul display con il suo Magic V Flip, cercando di superare le debolezze tipiche dei telefoni pieghevoli a conchiglia. Con una batteria robusta e un display innovativo, il Magic V Flip si posiziona come una scelta interessante per gli utenti alla ricerca di un telefono flip con prestazioni durature.