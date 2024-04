Honor Magic V2, ecco come stampa 3D e materiali rivoluzionari hanno dato vita al foldable definitivo

Nel mondo sempre più innovativo degli smartphone pieghevoli, Honor ha fatto un passo avanti epocale con il lancio del suo nuovo modello di punta, Honor Magic V2. Questo dispositivo non è un semplice foldable, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore della tecnologia mobile.

Honor Magic V2 non è solo sottile, ma ha ridefinito gli standard di sottigliezza nell'industria degli smartphone pieghevoli, raggiungendo uno spessore chiuso di soli 9,9mm. Questo incredibile risultato è stato reso possibile grazie all'utilizzo della tecnologia di stampa 3D in metallo della Hanbang Technology (HBD) per produrre la cerniera in titanio Luban superleggero.

La sfida della stampa 3D in metallo per i componenti dei prodotti di questo tipo consiste nell'integrare perfettamente attrezzature, materiali e tecnologia. Per far fronte alle complesse esigenze strutturali delle precise parti metalliche, Hanbang Technology ha sperimentato una macchina e un processo di stampa ultra-fine specializzati. Questa innovazione consente di ottenere una precisione minima di formatura dei pezzi di ±0,025mm e uno spessore delle pareti di 0,2mm, soddisfacendo con precisione i requisiti di leggerezza, integrazione e complessità strutturale delle parti metalliche dei prodotti 3C (Computer, Communication and Consumer electronics).

Ma quali sono i vantaggi concreti di questa rivoluzionaria cerniera? Innanzitutto, la riduzione del peso, grazie alla lega di titanio che è più leggera del 42% rispetto all'acciaio inossidabile. Ciò contribuisce a rendere Magic V2 uno degli smartphone pieghevoli più leggeri sul mercato.

L'altissimo livello di ingegnerizzazione della cerniera ha reso Honor Magic V2 anche un vero gioiello tecnologico. Questa componente innovativa non solo rende il dispositivo estremamente leggero, ma offre anche una durata eccezionale, superando la concorrenza con oltre 400.000 pieghe senza alcuna perdita di prestazioni e ricevendo l'ambita certificazione SGS High Reliability Folding Quality Gold Standard. Il display flessibile interno è supportato da questa innovativa cerniera, la quale garantisce che anche dopo 200.000 aperture e chiusure, la piega sullo schermo cambi solo di 36μm, valore pari allo spessore di un capello.

La nuova generazione di cerniere in titanio Luban utilizza delle parti realizzate in un materiale che Honor chiama Shield Steel, sviluppato internamente, in grado di resistere a una pressione fino a 1800MPa (MPa) e che ha una durezza di 550HV. La parte di copertura esterna della cerniera è quella che adotta per la prima volta il processo di stampa 3D in lega di titanio. A differenza del materiale in lega di alluminio, l'implementazione di questo design riduce la larghezza del 27% e aumenta la resistenza del 150%, raggiungendo un equilibrio ottimale tra leggerezza e durata.

Honor Magic V2 non è solo uno smartphone pieghevole, ma una vera e propria pietra miliare nell'evoluzione della tecnologia mobile. Con la sua cerniera innovativa, sottile e resistente, questo dispositivo ha definito un nuovo standard da superare nel mondo dei foldable, offrendo un'esperienza utente senza precedenti in termini di portabilità, durata, affidabilità e stile. Il futuro degli smartphone pieghevoli è già realtà e si chiama Honor Magic V2, pronto a portarvi verso una nuova era di innovazione tecnologica.

Honor Magic V2 fa di un suo punto di forza anche il software, con l'aggiornamento a MagicOS 8.0 basato su Android 14 previsto per l'arrivo il 27 aprile. Questo aggiornamento porta con sé moltissime delle funzionalità viste sul più recente flagship dell'azienda, Honor Magic6 Pro, tra le quali spicca l'innovativo Honor Magic Portal.

Magic Portal sfrutta l'intelligenza artificiale per interpretare i messaggi e i comportamenti degli utenti, semplificando le attività complesse in processi veloci. Ad esempio, una delle principali funzionalità di Magic Portal è la capacità di identificare gli indirizzi all'interno dei messaggi, indirizzando gli utenti a Google Maps per un'assistenza semplificata alla navigazione. Magic Portal è anche in grado di riconoscere gli oggetti raffigurati sullo schermo e di aiutare gli utenti a localizzarli attraverso le piattaforme di shopping online. Per utilizzare Magic Portal, gli utenti devono semplicemente premere a lungo un messaggio o un'immagine, trascinandola nell'interfaccia di Magic Portal, dove gli algoritmi di intelligenza artificiale determinano l'azione più appropriata da intraprendere.

Acquista Honor Magic V2 dallo shop ufficiale HiHonor