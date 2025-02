Il foldable più sottile sarà anche il primo smartphone con DeepSeek integrato

OPPO ha intensificato il ritmo del lancio del suo prossimo smartphone pieghevole, il Find N5, previsto per il 20 febbraio. Il dispositivo, che dovrebbe essere commercializzato in alcuni mercati come OnePlus Open 2, ha già suscitato grande interesse grazie a una serie di teaser ufficiali e a un video di unboxing apparso su YouTube. Le ultime rivelazioni confermano specifiche tecniche all'avanguardia e funzionalità innovative, posizionando il Find N5 come un serio contendente nel mercato dei pieghevoli.

OPPO ha confermato che il Find N5 sarà il primo smartphone pieghevole al mondo a essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni di altissimo livello. Ma la vera sorpresa è la batteria: una cella da 5.600mAh, la più grande mai vista su un dispositivo di questo tipo. Si tratta di un significativo passo avanti rispetto ai 4.805mAh del precedente Find N3/OnePlus Open.

Nonostante la batteria maggiorata, OPPO afferma che il Find N5 sarà il pieghevole più sottile al mondo, anche se le dimensioni esatte rimangono ancora riservate. Questa combinazione di grande autonomia e design ultrasottile rappresenta una sfida ingegneristica notevole, che potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti nei confronti dei dispositivi pieghevoli.

OPPO ha sottolineato la resistenza del Find N5 in condizioni ambientali difficili. Secondo l'azienda, il dispositivo è in grado di registrare video a 1080p per 4,2 ore a temperature estremamente basse (circa -15°C). Inoltre, promette 24 ore di streaming video e 18,47 ore di videoconferenze, numeri impressionanti che suggeriscono un'ottimizzazione energetica di alto livello.

Il Find N5 sarà dotato dell'integrazione con DeepSeek-R1, un modello di intelligenza artificiale che supporterà diverse funzionalità avanzate. Tra queste, la ricerca online, la generazione di immagini e l'esportazione di queste ultime come file locali. L'integrazione dell'IA promette di migliorare l'esperienza utente, offrendo strumenti potenti e intuitivi direttamente nel dispositivo. Il modello di LLM cinese è famoso per essere molto efficiente ma anche per essere limitato dalla censura del governo cinese riguardo determinati argomenti. In Europa lo smartphone si affiderà a Google Cloud e Gemini? Lo scopriremo presto.

Un video di unboxing pubblicato dallo YouTuber GeekCulture ha offerto un'anteprima del Find N5 nella colorazione Misty White, una delle due opzioni confermate da OPPO (l'altra è Cosmic Black). Il video mostra una confezione che include un cavo da USB-A a USB-C, un alimentatore e una cover protettiva in ecopelle.

Un dettaglio importante riguarda lo schermo interno: una volta acceso, la piega centrale appare quasi invisibile, un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti. Il design mantiene il modulo fotocamera circolare con il marchio Hasselblad, segno distintivo della collaborazione tra OPPO e il celebre produttore di fotocamere.

OPPO ha precedentemente confermato la certificazione IPX9 per la resistenza all'acqua, la ricarica wireless da 50W e una cerniera in lega di titanio 3D. In Cina, il dispositivo sarà disponibile anche in una colorazione Twilight Purple. Una pagina di pre-ordine sul sito cinese di OPPO rivela tre configurazioni di RAM e storage: 12GB+256GB, 16GB+512GB e 16GB+1TB.

È lecito aspettarsi che il OnePlus Open 2 condivida gran parte delle specifiche tecniche del Find N5, con possibili differenze minori. Questo approccio, già visto con i modelli precedenti, permette a OPPO e OnePlus (entrambe parte del gruppo BBK Electronics) di raggiungere un pubblico più ampio con dispositivi sostanzialmente simili ma con branding e personalizzazioni software differenti.