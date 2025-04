Motorola razr 60 Ultra sarà anche in bambù? Ecco prime immagini e specifiche

Il panorama degli smartphone pieghevoli si prepara ad accogliere una nuova generazione di dispositivi, e Motorola non intende restare a guardare. L'azienda sta infatti sviluppando il suo prossimo top di gamma pieghevole, il razr 60 Ultra, che segnerà un importante salto di qualità rispetto al modello precedente. La differenza più significativa riguarda il processore: abbandonando la strada dei chipset di fascia media, Motorola ha deciso di puntare su un vero processore flagship, lo Snapdragon 8 Elite, posizionando così il dispositivo in diretta competizione con i pieghevoli premium di Samsung e altri produttori.

Una serie di materiali promozionali trapelati online ha rivelato non solo le specifiche tecniche del dispositivo, ma anche il suo design e le principali funzionalità su cui Motorola intende puntare nella sua campagna di marketing. Tra queste spicca anche Moto AI, l'intelligenza artificiale proprietaria dell'azienda che, seguendo il trend del momento, promette di migliorare l'esperienza utente attraverso funzioni avanzate di assistenza e personalizzazione.

Dal punto di vista estetico, il razr 60 Ultra sembra offrire alcune interessanti novità. Tra le colorazioni disponibili, particolarmente distintiva appare una finitura che imita il legno (forse bambù), una scelta di design piuttosto inusuale nel panorama degli smartphone, tradizionalmente caratterizzati da superfici lucide o comunque in vetro. Ad affiancare questa versione ci saranno anche almeno due varianti con rivestimento in similpelle, a conferma della volontà di Motorola di posizionare il dispositivo nella fascia premium del mercato.

Altro elemento di spicco è il meccanismo di piegatura, evidenziato in modo particolare nei materiali promozionali. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli specifici, è probabile che Motorola abbia lavorato per migliorare la durabilità e ridurre la visibilità della piega sul display interno, uno dei punti deboli ancora presenti in molti smartphone pieghevoli.

Il display esterno si conferma come uno dei principali punti di forza del dispositivo, con una diagonale di 4 pollici che permette di utilizzare molte funzioni senza dover necessariamente aprire il telefono. Si tratta di una caratteristica su cui Motorola punta molto, come evidenziato nei materiali di marketing trapelati.

Secondo quanto emerso da una certificazione cinese, il razr 60 Ultra offrirà diverse configurazioni di memoria: gli utenti potranno scegliere tra 8, 12, 16 o addirittura 18 GB di RAM, abbinati a tagli di storage che vanno da 256GB fino all'impressionante cifra di 2TB. Il display pieghevole interno sarà un pannello OLED da 6,96 pollici, mentre il già citato schermo esterno misurerà 4 pollici.

Sul fronte fotografico, il dispositivo sarà equipaggiato con tre sensori da 50 megapixel, uno dei quali dedicato ai selfie. L'integrazione di sensori di qualità superiore rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto al modello precedente e posizionerebbe il razr 60 Ultra in una fascia competitiva anche dal punto di vista della qualità fotografica.

La batteria avrà una capacità di 4.500mAh, un valore considerevole per uno smartphone pieghevole a conchiglia, soprattutto considerando che le dimensioni complessive del dispositivo rimarranno praticamente identiche a quelle del predecessore, il razr 50 Ultra: 171,5 x 74 x 7,3 mm, con un peso di 199 grammi. Questo suggerisce un importante lavoro di ottimizzazione degli spazi interni per massimizzare l'autonomia senza compromettere la portabilità.

Con queste specifiche tecniche e le novità di design, Motorola sembra determinata a sfidare i leader del segmento degli smartphone pieghevoli, offrendo un dispositivo che non fa compromessi in termini di prestazioni e funzionalità. Resta da vedere quando il razr 60 Ultra verrà ufficialmente presentato e, soprattutto, a quale fascia di prezzo verrà proposto, elemento cruciale per determinarne il successo in un mercato sempre più competitivo.