Pura X è così strano che ne voglio subito uno! Huawei dimostra (di nuovo) che può ancora innovare

Huawei ha presentato ufficialmente il Pura X, uno smartphone pieghevole che sfida le convenzioni del design e promette di ridefinire l'esperienza utente nel settore dei pieghevoli. Con un approccio innovativo che combina la flessibilità di un pieghevole con un'ampia superficie di visualizzazione, il Pura X si posiziona come un prodotto unico nel suo genere, pronto a conquistare il mercato.

Il Pura X si distingue immediatamente per il suo design. A differenza dei tradizionali smartphone pieghevoli "a conchiglia", il dispositivo di Huawei presenta dimensioni più ampie, che consentono di utilizzarlo sia in modalità orizzontale che verticale.

Lo schermo esterno, che si estende per 3,5 pollici, vanta una risoluzione di 980 x 980 pixel, una luminosità di picco di 2500 nit e un rapporto di aspetto 1:1. Grazie alla tecnologia LTPO, la frequenza di aggiornamento varia dinamicamente da 1 a 120 Hz, ottimizzando il consumo energetico e garantendo una visualizzazione fluida. Il display supporta anche contenuti HDR vividi, offrendo colori brillanti e dettagli nitidi.

Ma è all'interno che il Pura X rivela la sua vera potenza. Lo schermo principale, un pannello da 6,3 pollici con un rapporto di aspetto di 16:10, offre una risoluzione di 2120 x 1320 pixel. Anche in questo caso, la tecnologia LTPO 2.0 assicura una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz, mentre la luminosità di picco raggiunge i 2500 nit.

Il comparto fotografico del Pura X non è da meno. Il sistema, posizionato in modo prominente sopra lo schermo esterno, è composto da quattro sensori: una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.6 e tecnologia RYYB per una migliore cattura della luce, un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x, una fotocamera ultra-grandangolare da 40MP e un sensore di colore dedicato.

L'aspetto esteriore del Pura X riflette la sua natura premium. Il pannello posteriore, disponibile in diverse colorazioni (Moon Shadow Gray, Zero Degree White, Phantom Night Black) e materiali, conferisce al dispositivo un'eleganza distintiva. Sono disponibili anche due edizioni da collezione per i consumatori più esigenti.

Sotto la scocca, il Pura X nasconde un hardware proprietario, supportato da HarmonyOS 5, l'ultima versione del sistema operativo di Huawei. Grazie a un kernel completamente riprogettato, un motore Ark migliorato e un'integrazione cloud end-to-end, HarmonyOS 5 offre un incremento delle prestazioni fino al 40% rispetto alla versione precedente.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale nell'esperienza utente del Pura X. Il dispositivo integra il modello linguistico Pangu di Huawei, in collaborazione con i modelli DeepSeek, per potenziare l'assistente vocale. Un'altra funzionalità innovativa, denominata "AI eye-movement", consente agli utenti di sfogliare le pagine web semplicemente muovendo gli occhi.

La batteria da 4720mAh del Pura X garantisce un'autonomia adeguata per un utilizzo intensivo. La ricarica rapida cablata da 66W e la ricarica wireless da 40W permettono di riportare il dispositivo al 100% in tempi brevi.

Il Huawei Pura X è disponibile a partire da 7499 yuan (circa 1040 euro) per la versione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.