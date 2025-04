Honor Magic V4 non esiste, ma non è come sembra

La superstizione cinese della tetrafobia colpisce ancora il mondo tech, influenzando questa volta i piani di lancio di Honor. Il colosso tecnologico si prepara a svelare il successore del suo smartphone pieghevole Magic V3, ma con una particolarità che riflette un radicato timore culturale: il numero quattro verrà completamente saltato nella denominazione della nuova generazione.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il prossimo dispositivo pieghevole di Honor non sarà chiamato Magic V4, come la logica sequenziale suggerirebbe, ma passerà direttamente al Magic V5, confermando ancora una volta l'influenza delle credenze tradizionali sulle strategie di marketing tecnologico asiatiche.

La tetrafobia, il timore irrazionale del numero quattro, è profondamente radicata nella cultura cinese poiché la sua pronuncia in mandarino suona molto simile alla parola "morte". Questo fenomeno non rappresenta certo una novità nel panorama tech orientale. Numerose aziende cinesi hanno sistematicamente evitato di etichettare i propri prodotti con il numero quattro, saltando direttamente dalla terza alla quinta generazione. Honor si unisce così a una lunga lista di produttori che hanno adottato questa strategia, tra cui spicca Oppo che recentemente ha presentato il Find N5, anch'esso saltando la quarta iterazione.

Il timore che i consumatori possano deliberatamente evitare di acquistare un prodotto contrassegnato dal "numero sfortunato" rappresenta una preoccupazione concreta per i reparti marketing delle aziende tecnologiche che operano nel mercato asiatico. Sebbene possa apparire come una scelta curiosa agli occhi occidentali, questa decisione riflette un'attenta considerazione delle sensibilità culturali del pubblico di riferimento.

Il prodotto in questione non subirà solamente un cambio di nome. Li Kun, Product Manager di Honor Devices, ha confermato che il Magic V5 debutterà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno di quest'anno. Le indiscrezioni parlano di un design estremamente sottile, anche se non è ancora chiaro se riuscirà a strappare il titolo di "pieghevole a libro più sottile" attualmente detenuto proprio dall'Oppo Find N5. L'azienda punta evidentemente a mantenere il focus sull'eleganza e la portabilità, caratteristiche già apprezzate nel precedente Magic V3.

Honor continua così la sua evoluzione nel competitivo mercato degli smartphone pieghevoli, un segmento in rapida crescita dove l'innovazione tecnica si intreccia con peculiarità culturali che influenzano anche le più basilari scelte di nomenclatura. Dietro un semplice numero si nasconde una complessa rete di significati culturali che le aziende tecnologiche non possono permettersi di ignorare quando operano su scala globale, specialmente nei mercati asiatici dove tradizione e modernità coesistono in un delicato equilibrio.

Mentre attendiamo maggiori dettagli tecnici sul prossimo pieghevole di Honor, questa curiosa scelta di marketing ci ricorda come elementi culturali apparentemente secondari possano avere un impatto significativo sulle strategie commerciali delle grandi aziende tech, dimostrando che anche nell'era della tecnologia avanzata, credenze antiche possono influenzare le decisioni più moderne.