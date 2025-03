Oppo Find N5: il pieghevole che vi farà sognare, sempre che riusciate ad acquistarlo | Recensione

Oppo ha realizzato quello può essere definito il miglior foldable a libro di sempre, purtroppo non viene venduto ufficialmente in Italia.

OPPO Find N5 è un pieghevole innovativo, sottile e robusto, con doppi display luminosi e prestazioni elevate. La piega dello schermo è quasi invisibile e il software è ottimizzato con funzionalità utili. La fotocamera è versatile, anche se non eccelle, e la batteria offre un'autonomia incredibile con ricarica rapida (anche wireless). La certificazione IPX9 per la resistenza all'acqua è un plus. Forse il miglior pieghevole da me mai provato fino ad oggi, Find N5 offre un'esperienza d'uso unica che non fa rimpiangere gli smartphone tradizionali, anzi. La sua limitata disponibilità globale, senza lancio previsto in Europa, ne ostacola la diffusione, un vero peccato data la sua capacità di competere con i leader di mercato.

Oppo Find N5: la recensione in un minuto

Oppo Find N5 si distingue per il suo design ultra-sottile, prestazioni di alto livello e un'esperienza utente ottimizzata per il formato pieghevole. La sua sottigliezza record, con soli 4,21 mm da aperto e 8,93 mm da chiuso, lo rende il pieghevole più sottile al mondo, offrendo una maneggevolezza simile a quella di un normale smartphone. La robustezza è garantita da un telaio in lega di alluminio serie 7000 e fibra di carbonio, mentre la cerniera Titanium Flexion Hinge assicura un movimento fluido e resistente.

I due display OLED LTPO offrono una qualità visiva eccellente, con colori vividi e un'alta luminosità. Il display esterno da 6,62 pollici e quello interno da 8,12 pollici supportano entrambi HDR10+ e Dolby Vision, con una frequenza di aggiornamento di 1-120Hz. La piega sul display interno è quasi invisibile, migliorando ulteriormente l'esperienza visiva.

Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (con una configurazione a 7 core per una maggiore efficienza energetica) garantisce prestazioni fluide in ogni situazione. La batteria da 5600 mAh offre un'autonomia sorprendente, con ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W.

Il comparto fotografico è versatile, con una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e un ultra-grandangolare da 8MP. La qualità delle foto è generalmente buona, anche se l'ultra-grandangolare presenta alcune limitazioni. La registrazione video supporta 4K a 60fps con Dolby Vision per fotocamera principale e teleobiettivo. Le fotocamere da 8MP frontale e interna sono sufficienti per videochiamate di buona qualità, anche se si possono usare le fotocamere posteriori per selfie migliori.

Il software ColorOS 15.1, basato su Android 15, è ottimizzato per il formato pieghevole, con funzionalità di multitasking avanzate e intelligenza artificiale integrata. La connettività è completa, con 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Nonostante la sua eccellenza, la disponibilità limitata al di fuori della Cina rappresenta un ostacolo per molti potenziali acquirenti.

Prezzi

OPPO Find N5 è disponibile in due colorazioni: Cosmic Black e Misty White. L'unità bianca che ho avuto modo di testare presenta un elegante effetto in stile marmo ed è molto piacevole sia al tatto che alla vista.

Purtroppo Oppo non vende ufficialmente questo pieghevole nel mercato europeo, una vera sfortuna in quanto si tratta di un dispositivo molto interessante. Su eBay può essere trovato a circa 1700 euro, un prezzo decisamente fuori portata per molti ma non per gli appassionati più ostinati che riescono a giustificare la spesa. Il prezzo di partenza ufficiale in Cina è di 9999 yuan, circa 1270 euro al cambio attuale.

Oppo Find N5: la recensione completa

Dopo aver trascorso diversi giorni con OPPO Find N5, posso affermare con convinzione di aver avuto tra le mani un dispositivo che non solo rappresenta l'apice attuale della tecnologia pieghevole, ma che ridefinisce anche le aspettative su cosa un simile smartphone possa e debba offrire.

L'OPPO Find N5 si presenta come un vero e proprio concentrato di innovazione e ingegneria, distinguendosi per una sottigliezza incredibile, prestazioni elevate e un'esperienza utente sorprendentemente fluida e completa.

Raggiunto il limite fisico di sottigliezza?

Il design dell'OPPO Find N5 è senza dubbio il suo punto di forza più eclatante. Fin dal primo momento in cui l'ho estratto dalla confezione, sono rimasto sbalordito dalla sua sottigliezza. Con uno spessore di soli 4,21mm da aperto e 8,93mm da chiuso, OPPO Find N5 non solo è il pieghevole a libro più sottile che abbia mai utilizzato, ma il più sottile al mondo. Da chiuso la sensazione è quella di tenere in mano un normale smartphone, non uno dei più compatti ma alla pari con altri flagship. È assolutamente maneggevole e tascabile.

La cosa che più fa effetto pensando a quanto sottile è questo smartphone è che OPPO non è probabilmente stata limitata dalla tecnologia attuale, poteva forse renderlo ancora più sottile. Il problema? La porta USB Tipo-C necessaria alla ricarica ha una dimensione standard e quindi lo spessore del dispositivo da aperto non può essere inferiore di quello della porta (senza far sporgere quest'ultima, N.d.R.).

Questa incredibile sottigliezza non va a scapito della robustezza. Nonostante il profilo esile, il Find N5 si presenta come un dispositivo solido e ben costruito, senza scricchiolii o flessioni percepibili. Il telaio in lega di alluminio serie 7000 e fibra di carbonio contribuiscono a questa sensazione di elevata qualità costruttiva.

Un elemento cruciale nel design di un pieghevole è la cerniera. OPPO ha introdotto una nuova cerniera chiamata Titanium Flexion Hinge, realizzata con parti stampate in 3D e in una lega di titanio. Questa cerniera non solo è più piccola del 26% e offre una rigidità superiore del 36% rispetto alla generazione precedente, ma garantisce anche un movimento fluido e uniforme, con una tensione ben calibrata e uno scatto soddisfacente in apertura e chiusura.

Inoltre, la cerniera permette al dispositivo di rimanere bloccato in qualsiasi angolazione tra 50 e 150 gradi, offrendo una maggiore versatilità per scattare foto o migliorare la produttività. La piega minima e massima che riesce a mantenere senza scattare è ancora un po' lontana da quella possibile con un Galaxy Z Fold delle ultime generazioni, tuttavia questa cosa non si è mai rivelata come un problema.

La parte posteriore del dispositivo presenta un design pulito, con un modulo fotocamera di dimensioni generose che domina l'attenzione. Sebbene il modulo sporga leggermente dalla scocca sottile, causando un leggero traballamento quando lo smartphone è appoggiato aperto su una superficie piana, questo non rappresenta un problema quando il dispositivo è chiuso.

La cover posteriore è realizzata in materiale fibrorinforzato (invece della pelle utilizzata in precedenza), scelta motivata dalla necessità di contenere il peso che si attesta a soli 229g. In pratica pesa tanto quanto uno Xiaomi 15 Ultra ed è notevolmente più sottile, la differenza in mano si sente eccome. La texture setosa offre una buona presa e non trattiene le impronte digitali.

I pulsanti fisici (volume e accensione con lettore capacitivo di impronte integrato) sono posizionati sul lato destro, mentre l'Alert Slider (una gradita presenza) si trova sul lato sinistro da aperto. Da chiuso il selettore della modalità di suoneria si trova sul lato destro, sovrapposto al bilanciere del volume seppur non in modo fastidioso.

Sebbene il pulsante di accensione sia facilmente raggiungibile per lo sblocco, nonostante la sua posizione un po' più alta del normale, spesso mi sono trovato a premerlo al posto del bilanciere del volume che si trova subito sopra. Questo è però più un problema mio di memoria muscolare, in quanto la maggior parte degli smartphone moderni posiziona a quell'altezza i tasti del volume e io ne provo veramente molti.

Infine, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è la certificazione di resistenza all'acqua IPX9, un primato per un dispositivo pieghevole. Questa certificazione, che si aggiunge a IPX6 e IPX8, garantisce la resistenza non solo all'immersione in acqua, ma anche a getti d'acqua ad alta pressione. Sebbene non sia presente una certificazione contro l'ingresso di polvere, OPPO ha implementato le consuete guarnizioni per proteggere le parti mobili, inclusa la cerniera. Il feedback aptico fornito dal motore di vibrazione è di buona qualità, anche se non raggiunge la granularità di quello presente su OPPO Find X8 Pro.

Oppo include in confezione anche una bellissima cover in eco-pelle

Quale piega?

OPPO Find N5 vanta due display OLED LTPO, entrambi di dimensioni generose e con una qualità visiva eccellente.

Il display esterno ha una diagonale di 6,62 pollici con una risoluzione di 2616 x 1140 pixel. L'utilizzo di questo schermo da chiuso offre un'esperienza molto simile a quella di un normale smartphone. Le cornici sono sottili e il rapporto schermo-superficie è molto elevato. La luminosità raggiunge un picco di 2450 nit per contenuti HDR e 1600 nit in uso esterno, garantendo un'ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La riproduzione dei colori è vivida e accurata, con supporto a HDR10+ e Dolby Vision. La frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz assicura una fluidità eccellente durante lo scorrimento e le animazioni, ottimizzando al contempo il consumo energetico. Lo schermo esterno è protetto da un resistente vetro che Oppo chiama Nanocrystal Glass.

Il display interno, una volta aperto il dispositivo, è un ampio pannello da 8,12 pollici con una risoluzione di 2248 x 2480 pixel. Questo schermo dalle dimensioni simili a quelle di un piccolo tablet offre un'esperienza immersiva e piacevole per la visualizzazione di contenuti multimediali, il gaming e il multitasking. La qualità dei colori è fantastica. La luminosità raggiunge un picco di 2100 nit per contenuti HDR e 1400 nit in uso esterno, risultando adeguata anche in condizioni di forte illuminazione. Come il display esterno, anche quello interno supporta HDR10+ e Dolby Vision e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è la presenza di uno strato antiriflesso sullo schermo interno, il quale riduce significativamente i disturbi soprattutto in ambienti esterni. Inoltre, lo schermo pieghevole è dotato di un doppio strato protettivo con un materiale in elastomero che offre una maggiore resistenza in caso di cadute.

Un altro aspetto degno di nota è la quasi invisibilità della piega sul display interno. Rispetto ad altri pieghevoli che ho provato, la piega sull'OPPO Find N5 è sorprendentemente poco evidente, tanto che dopo poche ore non ci ho più fatto caso. Ok, io non sono il più sensibile al problema della piega, non mi ha mai infastidito troppo, ma Oppo qui ha fatto un ottimo lavoro.

OPPO afferma che la piega è più stretta del 10% e meno profonda del 50% rispetto a quella già ottima del OnePlus Open (in alcuni mercati venduto come Find N3). Questa riduzione significativa del solco sul display contribuisce in modo determinante a un'esperienza visiva più immersiva.

Entrambi i display supportano l'Oppo Pen (venduta separatamente), ampliando le possibilità di utilizzo per la produttività, sebbene essa non sia ricca di funzionalità come la S Pen di Samsung.

Il processore più potente sul mercato*

(*con un core in meno)

Sotto la scocca sottile di OPPO Find N5 pulsa un cuore potentissimo: il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm), sebbene in una versione insolita che non abbiamo mai visto prima. Questa versione personalizzata del chipset top di gamma presenta una configurazione a 7 core (invece degli 8 standard) sulla CPU. OPPO motiva questa scelta con una maggiore efficienza energetica.

Nella mia esperienza d'uso quotidiana, non ho percepito alcuna differenza di prestazioni rispetto ad altri smartphone equipaggiati con la piattaforma Snapdragon 8 Elite standard. Il Find N5 si è dimostrato estremamente fluido e reattivo in ogni situazione, dalle operazioni più basilari come la navigazione web e l'utilizzo dei social media, alle attività più impegnative come il multitasking intensivo e il gaming. Le applicazioni si avviano rapidamente, il passaggio tra le app è istantaneo e non ho riscontrato rallentamenti o impuntamenti di sorta.

Il dispositivo è equipaggiato con 16GB di RAM LPDDR5X, una quantità generosa che contribuisce in modo significativo alla fluidità del sistema e alla capacità di gestire un elevato numero di applicazioni aperte contemporaneamente, oltre alle funzionalità IA sul dispositivo. La memoria interna da 512GB UFS 4.0 offre uno spazio di archiviazione ampio e veloce per applicazioni, foto, video e altri file. In pratica, anche per quanto riguarda le memorie, Find N5 non ha nulla da invidiare ai flagship tradizionali, anzi.

Sebbene i benchmark sintetici abbiano evidenziato un punteggio leggermente inferiore nei test multi-core rispetto alle versioni a 8 core dello Snapdragon 8 Elite, questo non si traduce in differenze significative nell'utilizzo reale. Anche con giochi graficamente intensi, ho mantenuto frame rate stabili senza problemi. L'unico aspetto da segnalare è una leggera tendenza al throttling termico sotto carico prolungato, comune a molti dispositivi di questa categoria, ma comunque l'area che si riscalda è localizzata nella parte centrale dello smartphone e non è tale da rendere scomoda la presa.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Oppo Find N5 2711 7734 1702916 1970773 5845 (35,00 fps) 6116 - 3290 (53,8%) Honor Magic V3 2098 6347 1446250 1385665 4334 (25,96 fps) 4546 - 2505 (55,1%) Samsung Galaxy Z Fold6 2214 6689 1465465 1466045 3947 (23,63 fps) 4459 - 2007 (45%) OnePlus Open 1567 4482 1281813 3904082 3662 (21,93 fps) 3530 - 2379 (67,4%) Huawei Mate X6 1570 4780 1147276 54601 1622 (9,71 fps) 1625 - 814 (50,1%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 207017 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%)

La connettività è all'avanguardia, con supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 (tri-band) e Bluetooth 5.4 con codec aptX HD e LHDC 5. La ricezione cellulare si è dimostrata eccellente, in linea con quella di altri dispositivi top di gamma testati recentemente. Sono presenti anche NFC e un LED a infrarossi. Find N5 è un dispositivo Dual SIM con supporto per due schede Nano-SIM e una eSIM. La porta USB-C supporta lo standard USB 3.1 Gen2 per il trasferimento dati e la Display Port (DP) per l'uscita video.

Gli speaker stereo offrono un suono abbastanza potente e chiaro, con supporto a Dolby Atmos, migliorando l'esperienza di visualizzazione di contenuti multimediali sul display interno. Rispetto al OnePlus Open, la potenza degli altoparlanti è leggermente inferiore, ma la qualità rimane comunque sufficientemente elevata, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei pieghevoli.

Una batteria da invidiare

Nonostante la sua incredibile sottigliezza, OPPO Find N5 è equipaggiato con una batteria al silicio-carbonio da ben 5600mAh, una capacità leader nella sua categoria e superiore persino a quella di prodotti dal form factor tradizionale. Grazie all'utilizzo della nuova tecnologia della batteria, OPPO è riuscita a ottenere una densità energetica superiore e una maggiore longevità rispetto alle batterie tradizionali.

Nella mia esperienza d'uso, l'autonomia è stata sorprendentemente buona. Anche con un utilizzo intenso, sono sempre riuscito a coprire l'intera giornata senza problemi. Durante una mattinata di viaggio in treno dalla Lombardia al Veneto, con un utilizzo misto dei due display, non ho mai dovuto preoccuparmi che la batteria si scaricasse troppo in fretta. Utilizzando solo il display esterno, l'autonomia può essere ancora migliore.

La ricarica rapida cablata SuperVOOC da 80W è incredibilmente veloce. OPPO dichiara una carica completa in circa 47 minuti, e i miei test hanno confermato tempi molto simili, con il dispositivo che passa dallo 0% al 100% in un tempo sempre minore di un'ora. È un vero sollievo poter ricaricare completamente il proprio smartphone in così poco tempo.

Un'altra gradita aggiunta è la ricarica wireless AirVOOC da 50W. Sebbene la bobina non sia facile da allineare sulla base compatibile AirVOOC in mio possesso (probabilmente serviranno accessori pensati appositamente), la comodità della ricarica wireless unita alla velocità della ricarica cablata rende quasi superfluo caricare lo smartphone durante la notte.

È importante notare che, utilizzando caricatori standard USB-PD, la velocità di ricarica è limitata a soli 13W. In alcune regioni, il caricabatterie da 80W potrebbe non essere incluso nella confezione.

Ottime fotocamere al netto dei compromessi

OPPO Find N5 non sacrifica eccessivamente il comparto fotografico, offrendo un sistema di tre fotocamere posteriori di buona qualità e due fotocamere anteriori identiche. La collaborazione con Hasselblad continua, apportando alcune ottimizzazioni al software e alla calibrazione dei colori.

La fotocamera principale usa un sensore Sony Lytia LYT700 da 50MP con lenti dall'apertura f/1.89, stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e lunghezza focale equivalente a 21mm. Questa è la stessa ottima fotocamera principale presente su OPPO Find X8. Gli scatti in condizioni di buona illuminazione sono eccellenti, con un'ottima resa dei dettagli, colori naturali, un buon bilanciamento del bianco e un'ampia gamma dinamica. La resa del fogliame è accurata e non ho notato un eccessiva perdita di dettagli nelle texture più fine.

La fotocamera teleobiettivo usa un sensore Samsung JN5 da 50MP con lenti dall'apertura f/2.7, stabilizzazione ottica (OIS) e zoom ottico 3x (lunghezza focale equivalente a 75mm). La qualità degli scatti con zoom 3x è paragonabile a quella della fotocamera principale, con un elevato livello di dettaglio, contrasto e gamma dinamica. Anche con uno zoom 6x, le foto rimangono di buona qualità, con un buon dettaglio e poco rumore. Lo zoom digitale spinto fino a 30x produce scatti utilizzabili seppur non invidiabili grazie all'intervento dell'intelligenza artificiale. Questa fotocamera offre anche la possibilità di scattare macro da distanza ravvicinata, circa 20cm.

La fotocamera ultra-grandangolare presenta un sensore da 8MP con apertura f/2.2 e un angolo di visione di 116 gradi (lunghezza focale equivalente a 15mm). Rispetto alle altre due fotocamere, la qualità di questa lente è inferiore. Il livello di dettaglio non è elevato e le immagini risultano leggermente morbide e sfocate. La gamma dinamica è discreta, ma non eccezionale. I colori sono buoni, ma tendono ad essere leggermente freddi e non perfettamente allineati con quelli delle altre fotocamere. Tuttavia, la presenza dell'autofocus è un vantaggio, permettendo di scattare foto macro con questa lente.

Le due fotocamere anteriori da 8MP (una per il display esterno e una per quello interno) producono selfie di qualità sufficiente, con un buon livello di dettaglio, esposizione e contrasto. La qualità è ovviamente inferiore rispetto a quella ottenibile con le fotocamere posteriori. Grazie al form factor pieghevole, è possibile utilizzare tali fotocamere per scattare selfie di qualità superiore, sfruttando il display esterno come viewfinder. Le fotocamere frontali sono più adatte all'utilizzo in videochiamata.

In condizioni di scarsa illuminazione, la fotocamera principale si comporta bene, preservando i dettagli, minimizzando le luci alte e contenendo il rumore. La modalità notte automatica è affidabile e interviene in modo appropriato. Anche la fotocamera teleobiettivo da 3x si difende bene, mantenendo un buon livello di dettaglio e basso rumore, anche se gli scatti tendono ad essere leggermente più scuri. Lo zoom 6x in condizioni di scarsa luce produce immagini più morbide, come prevedibile. La fotocamera ultra-grandangolare fatica maggiormente in ambienti bui, con difficoltà nella messa a fuoco e una perdita di dettaglio abbastanza significativa.

Tutto questo è però messo in relazione ad uno smartphone top di gamma tradizionale. E rispetto agli altri foldable? Beh, se paragonato agli altri smartphone a libro sul mercato italiano, Find N5 potrebbe tranquillamente guadagnare la corona di migliore cameraphone pieghevole. Purtroppo da noi non è venduto ufficialmente, un vero peccato.

In Cina ci sono prodotti come il Vivo X Fold 3 Pro che hanno la meglio grazie a sporgenze delle fotocamere più evidenti e capaci di contenere sensori di qualità superiore, e tale modello verrà presto rimpiazzato dal suo successore. Detto questo, Oppo ha dovuto fare dei sacrifici per mantenere il design complessivo ultra sottile e la sporgenza sul retro non troppo evidente. A mio parere si è trovato il giusto equilibrio, anche se la fotocamera grandangolare poteva usare un sensore di gran lunga più recente.

Per quanto riguarda la registrazione video, OPPO Find N5 supporta la risoluzione 4K fino a 60fps e Dolby Vision con la fotocamera principale e il teleobiettivo, mentre fino al 4K a 30fps (senza HDR) con l'ultra-grandangolare e le fotocamere anteriori. I video registrati con la fotocamera principale e il teleobiettivo in 4K sono più che sufficienti, con un buon livello di dettaglio, colori, contrasto e gamma dinamica. I video con la fotocamera ultra-grandangolare in 4K sono decenti, ma i colori appaiono un po' sbiaditi. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, i video della fotocamera principale mantengono una sufficiente qualità.

Può insegnare un trucchetto o due ai migliori foldable

Find N5 esegue ColorOS 15.1 basato su Android 15, offrendo un'interfaccia utente familiare, la stessa dei tablet e degli altri smartphone del marchio, e ricca di funzionalità. Avendo utilizzato in precedenza altri OPPO con ColorOS, mi sono subito sentito a mio agio con questo sistema operativo. La parte migliore è che da chiuso utilizza l'interfaccia smartphone mentre da aperto guadagna tutte le funzioni dei tablet Oppo/OnePlus.

OPPO promette 5 aggiornamenti maggiori del sistema operativo Android e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, un supporto software superiore alla maggior parte dei pieghevoli.

L'esperienza software è stata ottimizzata in modo eccellente per il form factor pieghevole. La funzionalità Boundless View (Open Canvas) per il multitasking è stata ulteriormente migliorata, rendendo ancora più semplice la creazione di coppie di app in split-screen e la gestione di più app contemporaneamente. È possibile salvare queste combinazioni di app sulla schermata iniziale per un accesso rapido. Le split-screen suggestions sono una novità utile: quando si passa frequentemente tra due app con lo smartphone aperto, ColorOS suggerisce di aprirle in modalità split-screen.

La taskbar è presente e ben implementata, facilitando la navigazione. La dock garantisce accesso al drawer delle app, ai file recenti, alle app preferite e a quelle aperte di recente. Può essere facilmente nascosta e richiamata all'occorrenza.

Il pannello delle notifiche può essere visualizzato in modalità divisa (notifiche da un lato e interruttori rapidi dall'altro) o in modalità unificata, a seconda delle preferenze. La fluidità del sistema è notevole, sia grazie al potente processore che all'ottimizzazione di ColorOS, una delle mie skin preferite.

Tra le funzionalità specifiche per i pieghevoli, apprezzo particolarmente la possibilità di utilizzare la modalità FlexForm con la fotocamera, sfruttando l'angolazione del dispositivo per scattare foto da prospettive interessanti. La possibilità di utilizzare il display esterno come mirino per scattare selfie con le fotocamere posteriori è un'altra chicca.

OPPO ha introdotto diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale (IA). Tra queste, spiccano il riassunto e la traduzione istantanea delle chiamate, che saranno disponibili tramite aggiornamento. Sono presenti anche le classiche funzioni di editing delle immagini con l'IA, come Unblur, Eraser (efficace per rimuovere elementi indesiderati dalle foto) e la rimozione dei riflessi. Google Gemini è integrato come assistente predefinito e Circle to Search è disponibile per effettuare ricerche rapide direttamente dallo schermo.

Una funzionalità interessante è O+ Connect, che permette di condividere contenuti con dispositivi iPhone e iPad. Con il Find N5, questa funzionalità è stata estesa anche ai Mac, consentendo il trasferimento di file, la visualizzazione di foto e persino il controllo remoto del MacBook utilizzando il pieghevole. Sebbene l'utilità di controllare un Mac da uno schermo così piccolo possa essere limitata, l'idea è sicuramente innovativa e pone un interessante attacco all'ecosistema chiuso di Apple.

L'unica vera caratteristica che vorrei vedere migliorata, a questo punto, è la griglia delle app che è ancora limitata a 4x4, una scelta che trovo inspiegabile su un dispositivo con uno schermo interno così ampio. Sorprendentemente, nonostante lo smartphone non sia venduto da noi, il software supporta correttamente la lingua italiana e dispone di tutte le app Google pre-installate e pienamente funzionanti. Se deciderete di importarlo, quindi, non dovreste notare alcuna differenza rispetto agli altri prodotti Oppo ufficialmente venduti nel nostro Paese.

Conclusioni

OPPO Find N5 è un dispositivo impressionante sotto molteplici aspetti. La sua sottigliezza record lo rende incredibilmente pratico e simile a un normale smartphone nell'utilizzo quotidiano, pur offrendo la versatilità di un ampio schermo pieghevole. Il design elegante e la sensazione di robustezza sono encomiabili. I due display sono ampi, luminosi e offrono una qualità visiva eccellente, con una piega quasi invisibile. Le prestazioni sono di altissimo livello. Il comparto fotografico è versatile e offre una buona qualità quasi con tutte le lenti. Il software è ben ottimizzato per il form factor pieghevole e ricco di funzionalità utili basate sull'IA. L'autonomia della batteria è sorprendentemente elevata anche se raffrontata a quella di uno smartphone tradizionale e la ricarica rapida (sia cablata che wireless) è eccezionale. La certificazione IPX9 per la resistenza all'acqua è un valore aggiunto significativo.

Nonostante la qualità non eccezionale delle fotocamere, sebbene sia tra i migliori pieghevoli per fare le foto, OPPO Find N5 si posiziona come il miglior pieghevole che abbia mai provato. È un vero concentrato di innovazione e un'eccellente vetrina di ciò che è possibile realizzare con la tecnologia. Se siete interessati a passare a un pieghevole e riuscite ad importarlo ad un prezzo ragionevole, dovreste seriamente prenderlo in considerazione. È un dispositivo che non solo non fa sentire la mancanza di un normale smartphone, ma che offre un'esperienza d'uso unica e appagante. Per questo motivo gli conferiamo anche il nostro Award, sperando che incoraggi l'azienda a considerare anche l'Italia per il lancio di un suo eventuale prossimo foldable.

Il suo unico grande limite è la disponibilità limitata a livello globale, con l'assenza di un lancio previsto in Europa. È un vero peccato, perché OPPO Find N5 ha il potenziale per mettere in ombra la concorrenza.