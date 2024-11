Honor Magic7 Pro arriva in Europa a gennaio, il prezzo potrebbe non piacervi

Il 25 gennaio 2025 arriverà in Europa il nuovo Honor Magic7 Pro, il nuovo top di gamma del marchio. Secondo quanto rivelato dal tipster @RODENT950 su X (precedentemente noto come Twitter), il dispositivo sarà lanciato a un prezzo di 1.399 euro, mostrando un aumento di 100 euro rispetto al modello precedente.

Il Magic7 Pro sarà equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8 Elite, che promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni di elaborazione e gaming. Questo processore, fabbricato con un processo a 3nm di seconda generazione nelle fonderie TSMC, si accompagna a un sistema di raffreddamento a camera di vapore dalle grandi dimensioni per mantenere la temperatura sotto i 44,8°C anche durante l'uso intensivo.

L'esperienza visiva sarà garantita da un display OLED quad-curvo da 6,8 pollici. In termini di fotografia, il dispositivo si distinguerà per la presenza di una fotocamera principale da 50MP, con sensore OmniVision OVH9000 e un'apertura variabile da f/1.4 a f/2.0, e un teleobiettivo periscopico da 200MP prodotto da Samsung, capace di offrire uno zoom digitale fino a 100x con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). La sicurezza è rafforzata da un lettore di impronte digitali ultrasonico, che funziona anche con le mani bagnate, e dal riconoscimento facciale 3D.

Il Magic7 Pro non è soltanto potente, ma anche resistente: con classificazioni IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua, è adatto a resistere agli ambienti più ostili. Supporta ultra veloce ricarica cablata e wireless, rispettivamente 100W e 80W, che garantisce rapidi tempi di ricarica per la sua batteria da 5850mAh.

Con tecnologie di connettività quali 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e miglioramenti audio grazie al DTS Ultra, l'Honor Magic7 Pro si configura come uno dei dispositivi più interessanti in arrivo il prossimo anno, promettendo di colpire un pubblico ampio ed esigente in cerca delle ultime innovazioni tecnologiche nel campo degli smartphone.

Nel corso degli anni, i progressi nella tecnologia dei chip, come quelli citati nel nuovo modello Honor Magic7 Pro con il suo Snapdragon 8 Elite, hanno spinto sempre più in alto i confini delle prestazioni. Questi chip hanno reso possibile l'integrazione di fotocamere avanzate, migliori display e funzionalità di connettività avanzata.