Honor Magic V3 è ancora più sottile, fa impallidire Samsung Galaxy Z Fold6

Honor ha ufficialmente presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Magic V3, successore di Honor Magic V2 che aveva fatto notizia lo scorso anno come il pieghevole più sottile sul mercato.

Il Magic V3 si distingue per essere ancora più sottile e leggero del suo predecessore, con uno spessore di soli 9,2mm quando piegato, esclusa la sporgenza della fotocamera, e di 4,35mm quando aperto. Il dispositivo sfoggia un imponente schermo principale da quasi 8 pollici.

Per raggiungere questa riduzione di spessore, Honor ha introdotto un meccanismo a cerniera migliorato, spesso solo 2,84mm e capace di resistere fino a 500,000 piegature.

La struttura è realizzata in lega di alluminio della serie 7, mentre il peso complessivo si attesta sui 226 grammi, rendendo il Magic V3 comparabile per peso ai tradizionali smartphone bar come Honor Magic6 Pro e più leggero di 13 grammi rispetto al recente Samsung Galaxy Z Fold6.

Una novità significativa per il Magic V3 è la certificazione di resistenza all'acqua IPX8, una prima assoluta per i foldable di Honor. Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo esterno LTPO da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz.

Offre un rapporto d'aspetto di 20:9 e una luminosità di picco di 2500 nit, supportando anche l'input da stilo, come il suo predecessore V2.

L'interno ospita un display LTPO OLED da 7,92 pollici con le stesse specifiche della frequenza di aggiornamento e una luminosità massima di 1800 nit. Honor ha anche incluso un sensore di impronte digitali ultra-sottile montato lateralmente, sviluppato da Goodix, che garantisce una registrazione dell'impronta più rapida.

A livello hardware, il Magic V3 è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato fino a 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di memoria interna UFS 4.0. Nonostante il profilo sottile, è stato possibile integrare un sistema di raffreddamento a camera di vapore più grande rispetto al modello precedente.

Per quanto riguarda la fotografia, il nuovo foldable presenta un array di tre fotocamere posteriori: un sensore principale da 50MP con OIS, un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3.5x, e un obiettivo ultra-grandangolare da 40MP. Sia lo schermo esterno che quello principale sono dotati di una fotocamera frontale da 20MP. Honor ha annunciato che sarà disponibile una modalità ritratto Harcourt a partire da agosto.

Il software è gestito da MagicOS 8.0.1 basato su Android 14, che introduce funzionalità AI come Circle to search e Honor Parallel Space, questo ultimo permette di dividere il display principale e utilizzare separatamente due SIM con app e profili indipendenti.

Il Magic V3 è alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 5150mAh, con supporto alla ricarica cablata a 66W e wireless a 50W. È disponibile in quattro colorazioni: rosso, bianco, verde e nero, con un prezzo di partenza di 8999 yuan (circa 1140 euro) per la versione da 12GB/256GB, fino a 10999 yuan (circa 1400 euro) per il modello da 16GB/1TB.

Le vendite in Cina inizieranno il 19 luglio, mentre non sono ancora state fornite conferme riguardo al lancio globale del prodotto. È prevista anche una variante del Magic V3 con connettività via satellite, che sarà lanciata più avanti nel corso dell'anno.