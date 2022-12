Il Natale 2022 è ormai dietro l’angolo e quale migliore occasione per fare un regalo hi-tech alle persone a noi più care? Honor viene in vostro soccorso con una serie di bundle e sconti esclusivi sul negozio online HiHonor, offerte dedicate agli appassionati di tecnologia che vogliono regalare (o regalarsi) un nuovo smartphone o laptop di alta qualità a prezzo di saldo.

Se non siete riusciti, dunque, ad accaparravi il regalo che volevate durante il Black Friday, avete a disposizione fino al 31 dicembre per approfittare di sconti che arrivano al 30%! Cosa aspettate?

Le offerte di Natale Honor mettono in evidenza la famiglia di portatili MagicBook e i due più recenti smartphone arrivati sul mercato, i quali sono stati fin da subito in grado di catturare l’attenzione dell’utenza.

Honor 70, ad esempio, è lo smartphone dal design elegante e scintillante dedicato a chi vuole distinguersi, ma anche a chi ha il piacere di scattare foto nitide in qualsiasi occasione e registrare video di alta qualità. Non solo vlogger però: Honor 70 è adatto a tutti ed è perfetto per immortalare il Natale ed i festeggiamenti con le persone più care grazie al sensore Sony IMX800 a 50MP. Honor 70 è proposto a soli 499,90 euro ed inclusi nel prezzo riceverete anche un paio dei nuovi auricolari Honor EarBuds 3 Pro. Avete tempo fino al fino al 21 dicembre per approfittare dell’offerta!

Volete accoppiare lo smartphone ad uno smartwatch o avete bisogno di più memoria interna? Honor 70 da 256GB è proposto in accoppiata all’elegante Honor Watch GS3 a soli 549,90 euro, in sconto fino all’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre.

Se siete invece alla ricerca di un flagship dalle specifiche tecniche estreme, Honor Magic4 Pro è ciò che fa al caso vostro! Veloce, potente e soprattutto sicuro, grazie al sistema di sblocco con riconoscimento del volto 3D e al sistema Dual TEE, Honor Magic4 Pro dispone anche di un comparto fotografico completo e versatile. Dalla fotocamera ultragrandangolare fino allo zoom 100x, lo smartphone vi permette di catturare le lunghe tavolate del cenone e i più piccoli dettagli distanti dal vostro punto di vista. Honor Magic4 Pro con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è proposto fino al 31 dicembre a soli 799,90 euro, un affare da non perdere!

Desiderate invece un nuovo e prestante computer portatile? C’è qualcosa anche per voi! Honor MagicBook 16 con CPU AMD Ryzen 5 5600H, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna può essere vostro a soli 699,90 euro, uno sconto di ben 300,00 euro sul prezzo di listino di 999,90 euro. I due portatili con diagonale del display leggermente più contenuta, MagicBook 15 e MagicBook 14, sono anch’essi oggetto di sconti interessanti. L’azienda propone Honor MagicBook 15 a soli 549,90 euro invece che 799,90 euro, mentre Honor MagicBook 14 è scontato di 250,00 euro, scendendo quindi a soli 499,90 euro.

Offerte Honor per Natale 2022

Fino al 21 dicembre:

Honor 70 – 8GB/128GB | 499,90 euro ( 549,90 euro ) + Honor Earbuds 3 Pro in regalo

Dal 22 al 31 dicembre:

Honor 70 – 8GB/128GB | 499,90 euro ( 549,90 euro ) + Honor Earbuds 2 Lite in regalo

Fino al 31 dicembre: