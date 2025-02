Prestissimo HONOR ci permetterà di riconoscere i Deepfake

HONOR ha annunciato che la sua tecnologia di Deepfake Detection, realizzata con l'intelligenza artificiale, sarà disponibile a livello globale a partire da aprile 2025.

Questa funzione, che verrà integrata negli smartphone dell'azienda, è progettata per proteggere gli utenti dalla crescente minaccia dei deepfake, ovvero i contenuti multimediali, realizzati con l'intelligenza artificiale, che falsificano voce e/o sembianze di una persona e che stanno diventando sempre più difficili da rilevare.

Questa tecnologia mira a salvaguardare gli utenti dal rischio potenziale di deepfake.

La tecnologia di HONOR valuta immagini e video in tempo reale, identificando eventuali incongruenze che possono segnalare manipolazioni. Quando viene riconosciuto un potenziale deepfake, l'utente riceve un avviso immediato. Secondo le dichiarazioni della compagnia, "analizza le sottili incongruenze spesso invisibili all'occhio umano", come imperfezioni a livello di pixel e artefatti di composizione dei bordi.

Questa iniziativa è particolarmente significativa in un contesto globale caratterizzato dalle crescenti preoccupazioni riguardo all'utilizzo dei deepfake, in particolare in Cina, dove sono frequenti svariate truffe che sfruttano questa tecnologia.

Diverse organizzazioni, come la Content Provenance and Authenticity (C2PA), stanno collaborando assieme ad HONOR per sviluppare standard necessari a garantire l'autenticità dei contenuti digitali.

Tra i dispositivi che beneficeranno di questa innovazione c'è il nuovo HONOR Magic7 Pro. Sebbene la comunicazione ufficiale non fornisca dettagli sulle modalità di funzionamento, resta da valutare l'efficacia della tecnologia nel contesto reale. Con la crescente presenza di contenuti manipolati, l'arrivo di strumenti di rilevamento risulta cruciale per tutelare utenti e società.