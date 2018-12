Honor View 20: fotocamera da 48 MP e foro sullo schermo per ospitare la fotocamera

In un evento organizzato a Hong Kong, Honor anticipa il suo prossimo top di gamma rivelando alcune caratteristiche. View 20 sarà il primo smartphone ad avere la fotocamera posteriore con sensore da 48 Megapixel, mentre quella anteriore sarà incastonata all’interno di un foro nel display.

Honor View 20 adotta un sensore Sony IMX586 in grado di ricreare immagini con un’elevata risoluzione. In situazioni ben illuminate la risoluzione elevata dovrebbe fare la differenza, al buio – invece – si farà affidamento all’interpolazione dei pixel per ottenere scatti luminosi raggiungendo una risoluzione di 12 Megapixel.

Il comparto fotografico potrà contare – inoltre – sugli algoritmi di intelligenza artificiale potenziati dalla doppia unità di elaborazione neurale (NPU) e dai due processori dedicati all’elaborazione delle immagini (ISP) del processore Kirin 980, lo stesso di Huawei Mate 20 Pro. Frontalmente, invece, è stato completamente eliminato il notch in favore di un foro di 4,5 mm che integra un sensore da 25 MP. In questo modo, il produttore cinese è riuscito a raggiungere un rapporto screen-to-body molto vicino al 100%.

Lo schermo è stato definito Full-View Display 3.0. Infine, Honor ha annunciato Link Turbo, una funzionalità che, basata sull’intelligenza artificiale, è in grado di analizzare la potenza del segnale di rete per offrire all’utente la soluzione più veloce tra Wi-Fi e 4G. Inoltre, consente il download simultaneo le due reti assicurando la massima velocità e la minore latenza.

Le caratteristiche si esauriscono qui per il momento. Scopriremo l’intera scheda nel corso della presentazione ufficiale che avverrà il 26 Dicembre a Pechino, mentre il lancio globale è previsto per il 22 Gennaio a Parigi.