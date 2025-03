MWC: Honor annuncia diversi dispositivi, tra cui Watch 5 Ultra e il Pad V9

Al Mobile World Congress 2025, Honor ha portato sul palco globale una serie di nuovi dispositivi. Il colosso cinese ha presentato ufficialmente il suo primo smartwatch della linea Ultra, insieme a innovativi auricolari a design aperto e un tablet dalle prestazioni elevate. Un annuncio importante riguarda l'impegno dell'azienda verso l'aggiornamento software: i dispositivi della serie Magic riceveranno sette anni di aggiornamenti Android, seguendo la recente apertura di Qualcomm al supporto esteso per i chip Snapdragon delle serie 8 e 7.

Un tablet potente per l'intrattenimento

L'Honor Pad V9, già conosciuto nei mercati asiatici, si presenta al pubblico globale con caratteristiche di primo livello. Il dispositivo è dotato di un display IMAX-enhanced da 11,5 pollici con risoluzione 2,8K e refresh rate di 144Hz, ideale per la fruizione di contenuti multimediali ad alta definizione.

Sul fronte audio, il tablet integra ben otto altoparlanti con supporto all'audio spaziale, offrendo un'esperienza sonora immersiva. La configurazione hardware include un processore Dimensity 8350, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre l'autonomia è garantita da una batteria da 10.100mAh con ricarica rapida a 66W.

Disponibile nelle colorazioni Bianco e Grigio, l'Honor Pad V9 ha un prezzo di lancio di 449 euro e arriva sul mercato con MagicOS 9.0 basato su Android 15.

Honor Watch 5 Ultra

Il primo smartwatch Ultra di Honor si distingue per il design raffinato che combina un display circolare con una cassa ottagonale in lega di titanio grado 5. Il dispositivo è dotato di una corona rotante e un pulsante fisico sul lato destro, mentre il display OLED da 1,5 pollici vanta una risoluzione di 466 x 466 pixel e un pannello LTPO con refresh rate di 60Hz.

Certificato IP68 e resistente all'acqua fino a 5 ATM, lo smartwatch offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui sensori per la frequenza cardiaca, SpO2, tracciamento del sonno e monitoraggio ECG.

Per gli appassionati di sport, l'Honor Watch 5 Ultra include oltre 100 modalità sportive, compresa la possibilità di immergersi fino a 40 metri grazie alla modalità free diving. Gli 8GB di memoria interna permettono di archiviare musica e dati, mentre la batteria da 480mAh promette fino a 15 giorni di utilizzo tipico.

Proposto a 279 euro, lo smartwatch è disponibile in colorazione Nera con cinturino in fluoroelastomero o Marrone con cinturino in pelle.

Honor Earbuds Open

Gli Honor Earbuds Open rappresentano una svolta nel concetto di auricolari, grazie al loro design aperto con fascia curva che avvolge la parte esterna dell'orecchio. A differenza degli auricolari tradizionali, non bloccano completamente i canali uditivi, permettendo all'utente di rimanere consapevole dell'ambiente circostante.

Nonostante la struttura aperta, gli auricolari sono equipaggiati con driver dinamici magnetici da 16mm che offrono bassi virtuali e un'esperienza sonora immersiva. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore è implementata attraverso un sistema a 3 microfoni, sia per l'eliminazione dei rumori ambientali che per garantire chiamate di qualità.

Una caratteristica distintiva è la traduzione AI con tre modalità: condivisa, esclusiva e interprete, per tradurre le conversazioni in tempo reale. Gli Honor Earbuds Open offrono 6 ore di autonomia, estendibili a 22 ore con la custodia di ricarica, e supportano la ricarica rapida e la connessione simultanea a due dispositivi.

Disponibili nelle colorazioni Polar Gold e Polar Black, gli auricolari sono proposti a 149 euro e rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra qualità audio e consapevolezza dell'ambiente.