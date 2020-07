Huawei AppGallery continua a crescere anche in Europa

AppGallery non smette di crescere in Europa: lo store ufficiale di Huawei si conferma essere un vero e proprio successo. L’azienda ha appena annunciato i numeri raggiunti da AppGallery durante l’ultimo periodo.

Secondo quanto riferito da Huawei, AppGallery può vantare oltre 33 milioni di utenti mensili attivi in Europa e 460 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il Mondo. Le app scaricate durante il primo trimestre del 2020 sono state 184 milioni. In Europa, in cui ci sono circa 73 milioni di Huawei ID registrati, sono disponibili circa 81 mila software integrati con Huawei Mobile Services Core. HERE WeGo – City Navigation, TomTom AmiGo, UBI Banca e Satispay sono solo alcune delle applicazioni attualmente disponibili.

Huawei, dopo il ban emanato dal governo USA, ha arricchito ulteriormente AppGallery, in modo da sostituire nei device prodotti Google Play Store. I risultati hanno convinto diversi utenti, grazie anche alla qualità degli ultimi smartphone disponibili, tra cui Huawei P40 (disponibile su Amazon), P40 Lite 5G (disponibile su Amazon) e P40 Pro (disponibile su Amazon). Sono attualmente numerose le categorie di software inclusi nello store:

Mobilità e viaggi , le app per chi si sposta spesso;

, le app per chi si sposta spesso; Banche e pagamenti , per pagare rapidamente con il proprio device;

, per pagare rapidamente con il proprio device; Intrattenimento , da Mediaset Play a RaiPlay, il meglio dell’intrattenimento nel proprio smartphone;

, da Mediaset Play a RaiPlay, il meglio dell’intrattenimento nel proprio smartphone; Utilità , le applicazioni che accompagnano quotidianamente gli utenti;

, le applicazioni che accompagnano quotidianamente gli utenti; Social , da Twitter e Tumblr, non mancano i social network per chi vuole restare sempre in contatto con i propri amici;

, da Twitter e Tumblr, non mancano i social network per chi vuole restare sempre in contatto con i propri amici; Delivery e food , per ordinare cibo a domicilio;

, per ordinare cibo a domicilio; Shopping , acquistare rapidamente online in piena sicurezza;

, acquistare rapidamente online in piena sicurezza; istruzione, le soluzioni ideali per studenti, insegnanti e genitori.