Gli utenti con uno smartphone Huawei che non possono contare sui servizi Google potranno ora scaricare una valida alternativa a Maps. Si tratta di HERE WeGo – City Navigation, uno tra i principali software che offrono gratuitamente indicazioni stradali.

Sin da quando il governo USA ha deciso di emanare il ban nei confronti di Huawei, la società sta cercando di sostituire i servizi Google con nuove applicazioni. Dopo aver sviluppato un nuovo assistente virtuale (ancora disponibile solo in alcuni stati), su AppGallery (lo store ufficiale del brand) è stato pubblicato HERE WeGo.

Lo strumento, comproprietà delle aziende tedesche Audi, BMW e Daimler, consente agli utenti di ottenere delle indicazioni stradali, consultare e scaricare le mappe e utilizzare anche i comandi vocali. L’app è ricca di contenuti: sono presenti diverse informazioni sui trasporti pubblici di oltre 1.300 città in tutto il mondo (New York, Berlino, Monaco e molte altre). Interessante è la funzionalità che consente di scoprire i prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici. Per effettuare il download, sarà sufficiente visitare l’apposita pagina ufficiale.

Una novità interessante per tutti i possessori di uno smartphone Huawei (e per coloro i quali sono intenzionati ad acquistarne uno), dato che HERE WeGo assicura una qualità molto alta. Ricordiamo che Xiaomi, Huawei, Oppo e Vivo starebbero attualmente sviluppando un’alternativa a Google Play Store.