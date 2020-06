UBI Banca arriva su AppGallery: pagamenti rapidi con gli smartphone Huawei

Huawei AppGallery continua a essere arricchito con nuovi software: arriva l’applicazione ufficiale di UBI Banca, dopo Satispay. I clienti di questa banca potranno ora effettuare pagamenti rapidi anche con uno smartphone Huawei, come P40 Lite (disponibile su Amazon).

L’app ufficiale di UBI Banca consente agli utenti di effettuare rapidamente tutte le operazioni digitali, tra cui consultare i rapporti, effettuare dei bonifici, pagare i bollettini e molto altro. Un servizio sicuramente utile e divenuto quasi necessario nel 2020, periodo in cui lo smartphone ci accompagna ovunque.

Da oggi l’applicazione è disponibile anche in AppGallery, lo store ufficiale Huawei installato negli smartphone prodotti dal brand cinese. Per farlo sarà necessario recarsi nel negozio virtuale, scaricare il software, effettuare l’accesso e scegliere un metodo di sicurezza. Sarà possibile sfruttare anche il lettore di impronte digitali o il riconoscimento facciale. Ivan Isaia Gotti, Responsabile Remote Channels di UBI Banca, ha dichiarato:

UBI Banca è, in Italia, il primo istituto di credito che approda su Huawei AppGallery, a conferma del fatto che continuare a investire sulla digitalizzazione è un impegno prioritario del Gruppo. Garantire la migliore customer-experience nell’utilizzo dei servizi online è tra i nostri principali obiettivi, e in questo senso diventa fondamentale offrire la possibilità di utilizzare app sviluppate appositamente per i diversi sistemi operativi. La nuova applicazione UBI Banca migliorerà sicuramente la soddisfazione dei nostri clienti che utilizzano dispositivi Huawei, semplificando tutte quelle operazioni di online banking che ormai si dispongono quotidianamente da smartphone e tablet.