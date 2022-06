Huawei ha da poco annunciato il lancio dei nuovi Huawei FreeBuds Pro 2, un paio di auricolari TWS che offrono una qualità di ascolto di livello professionale grazie al doppio speaker e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 47dB in grado di adattarsi all’orecchio.

Il doppio speaker viene coordinato in maniera intelligente dal sistema “Ultra-hearing True Sound Dual Drive“, in modo tale da garantire una prestazione audio eccellente. Gli acuti e le sfumature di suono vengono riprodotte in maniera chiara e precisa, grazie al diaframma planare tipico degli auricolari di fascia alta. Un altro “plus” è il driver dinamico a quattro magneti per le frequenze medio-basse, capace di rendere al meglio anche i bassi più potenti.

Più nello specifico, lo spettro sonoro dei Huawei FreeBuds Pro 2 va dai 14Hz ai 48Hz. L’audio viene sintonizzato in maniera automatica in base alla struttura del canale uditivo, alla posizione in cui sono indossati e al livello di volume impostato sul momento.

Huawei ha sviluppato questi auricolari in collaborazione con Devialet, azienda francese di tecnologia audio famosa per la sua linea di altoparlanti e amplificatori.

Il sistema di cancellazione del rumore include 3 microfoni con un microfono a sensore osseo addizionale. L’ANC intelligente 2.0 dà il meglio di sé in aereo, essendo progettato apposta per eliminare il rumore fastidioso dei motori. Ottima anche la qualità di chiamate e videochiamate in condizioni di forte vento.

Per quanto riguarda la connettività, i Huawei FreeBuds Pro 2 permettono la connessione continua con due dispositivi e quindi lo switch automatico delle chiamate da un dispositivo all’altro. La batteria consente un utilizzo continuo (attivo) fino a 4 ore, per un totale di 18 ore se abbinati alla custodia. Con la tecnologia ANC disattivata, invece, si arriva fino a 6,5 ore di ascolto per un totale di 30 ore con la custodia. In aggiunta, i Huawei FreeBuds Pro 2 supportano la ricarica reverse tramite cellulare o tablet. Non manca la certificazione IP54 per la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili per l’acquisto in tre colorazioni elegantissime (Silver Frost, Ceramic White e Silver Blue) al prezzo di 199,90 euro. Acquistandoli su Huawei Store dal 29 giugno all’11 luglio otterrete:

30,00 euro di sconto con il codice AFREEBUDS;

1 custodia;

3 mesi gratuiti di Huawei Video e 14 giorni di prova gratuita di Qello Concert (solo per i nuovi utenti);

3 mesi gratuiti di Huawei Music e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia).

Dal 12 luglio al 17 agosto, invece, con l’acquisto di un paio di Huawei FreeBuds Pro 2 si otterrà: