Nel corso di IFA 2022, Huawei ha annunciato l’arrivo di Huawei MatePad Pro, un tablet con funzionalità di produttività evolute e un look rinnovato, con un rapporto schermo-corpo del 92% che garantisce un’esperienza visiva più immersiva e coinvolgente.

Iniziamo parlando proprio del display: Huawei MatePad Pro 11 è dotato di un display FullView OLED da 11 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una profondità del colore di 10 bit (i colori visualizzabili sono in tutto 1,07 miliardi!). La sua fedeltà cromatica lo rende paragonabile a un monitor professionale; in più, questo tablet è il primo ad aver ricevuto la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 3.0.

Huawei MatePad Pro 11 pesa solo 449g ed è sottilissimo, con i suoi 5,9mm di spessore. Inoltre, è il primo ultraleggero dotato di Huawei SOUND: i sei altoparlanti su misura sono stati ottimizzati in modo da riprodurre il maggior numero possibile di dettagli sonori, con una divisione netta tra frequenze alte e basse.

L’ulteriore primato di questo MatePad Pro 11 ha a che fare con la fotocamera: è il primo tablet a montare una cam con design ad anello come quella degli smartphone della serie Mate.

Il telaio il lega di magnesio rende il dispositivo più leggero e resistente; la cover posteriore satinata lo rende luminoso e resistente alle impronte digitali e all’usura.

Tra le funzioni esclusive di Huawei MatePad Pro 11 troviamo la modalità Multi-window, che consente di eseguire fino a quattro attività simultaneamente.

È consigliato l’utilizzo in abbinamento alla Huawei M-Pencil di seconda generazione, con la funzione aggiornata Take Snippet per catturare lo schermo più facilmente.

Prezzi e disponibilità

Huawei MatePad Pro 11 è disponibile in preordine su Huawei Store fino al 28 settembre al prezzo di 649,90 euro. Versando un acconto di 10,00 euro, si usufruirà di uno sconto di 50,00 euro al momento dell’acquisto. Inoltre, sono disponibili in omaggio la Huawei M-Pencil di seconda generazione e la Huawei Flip Cover.

La versione da 12,6 pollici di Huawei MatePad Pro 11 è già acquistabile sul sito Huawei al prezzo speciale di 579,90 euro. L’offerta è valida fino al 15 settembre; sempre fino al 15, con 39,90 euro in più, si potrà avere la Huawei Magnetic Keyboard, mentre con 29,90 euro la Huawei M Pencil (2nd generation). In seguito, il prezzo aumenterà fino a 799,90 euro.