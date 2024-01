HUAWEI: non perdetevi queste stupende edizioni San Valentino di WATCH GT3 e GT4

Che il vostro partner sia un appassionato di tecnologia o meno, sorprenderlo a San Valentino con uno degli eccellenti smartwatch Huawei rappresenta un'idea regalo di grande valore. Quest'anno, tale scelta si rivela ancora più allettante grazie alle iniziative speciali lanciate da Huawei. Una serie di promozioni pensate per incentivare l'acquisto di uno dei suoi raffinati smartwatch in occasione della festa degli innamorati. Queste includono sconti e coupon esclusivi, oltre a versioni speciali degli smartwatch con personalizzazioni uniche dedicate all'amore.

Le offerte si concentrano in particolare sui modelli Huawei Watch GT 4 nelle versioni da 46 e 41 mm, Huawei Watch GT 3 da 46 e 42 mm, e Huawei Watch GT 3 Pro da 46 e 43 mm. Questi modelli sono disponibili con sconti che raggiungono il 40%, più un ulteriore 8% di riduzione su tutti i prodotti utilizzando il codice promozionale "ALOVER8".

Ma le sorprese non terminano qui: offriamo anche un codice esclusivo per il Watch GT 3 Pro, che vi consentirà di risparmiare ulteriori 50€ fino al 18 febbraio. Il codice da utilizzare in questo caso è "ATOMGT50". Detto ciò, vi invitiamo a visitare la pagina promozionale o a continuare la lettura di questo articolo per scoprire tutte le straordinarie offerte disponibili sugli smartwatch Huawei, perfetti per rendere il vostro San Valentino indimenticabile.

Edizioni San Valentino di Watch GT 3 e GT 4

Huawei Watch GT 4 da 46mm

309,80€. Ma attenzione, questa

Assicuratevi di inserire il coupon "ALOVER8" per ottenere lo sconto extra

Vedi su Huawei

Huawei Watch GT 4 da 41mm

339,80€

Assicuratevi di inserire il coupon "ALOVER8" per ottenere lo sconto extra

Vedi su Huawei

Huawei Watch GT 3

288,90€,

ma anche qui il prezzo a carrello sarà inferiore dopo l'applicazione del coupon.

Assicuratevi di inserire il coupon "ALOVER8" per ottenere lo sconto extra

Vedi su Huawei

Huawei Watch GT 3 Pro

369,90€. Infine, anche qui c'è un omaggio interessante, sottoforma di auricolari FreeBuds SE 2.

Assicuratevi di inserire il coupon "ATOMGT50" per ottenere lo sconto extra

Vedi su Huawei