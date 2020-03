Huawei P40 Lite ufficiale: in Italia a 299 euro con FreeBuds 3 in omaggio

Huawei P40 Lite è ufficiale. Il primo smartphone della gamma P40 è appena sbarcato in Italia e – dando uno sguardo alla scheda tecnica – sembra avere le carte in regola per farsi strada nel mercato smartphone. Il produttore cinese ha deciso di puntare tutto su prestazioni e comparto fotografico. Il design segue le tendenze del momento: ampio display, modulo quadrato per le fotocamere e foro sullo schermo.

La parte frontale ospita uno schermo da 6,4 pollici IPS LCD con risoluzione Full-HD+ (398 ppi). Il foro posto nell’angolo sinistro racchiude la fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.0). Sul pannello posteriore, realizzato in policarbonato, sono state integrate ben quattro fotocamere: sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4), camera bokeh da 2 Megapixel (f/2.4) e sensore per gli scatti macro da 2 Megapixel (f/2.4). Una configurazione interessante che dovrà poi essere testata approfonditamente sul campo.

Il cuore pulsante è il Kirin 810 (2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz) accoppiato a 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite NanoSD. La parte grafica è affidata alla GPU Mali-G52. Una piattaforma hardware che – almeno sulla carta – dovrebbe assicurare delle ottime prestazioni. Il lettore di impronte è posto sul bordo destro.

Il software a bordo è Android 10 in versione AOSP personalizzato con EMUI 10. Assenti dunque i servizi e le applicazioni di Google. Al posto del Play Store, è possibile sfruttare l’AppGallery di Huawei che nei mesi si è arricchita con molte applicazioni come Telegram, Amazon, Booking e molto altro. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 40W (da 0 a 70% in 30 minuti). Completissima la connettività: supporto Dual-SIM, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, porta Type-C, NFC e jack audio da 3.5 mm.

Huawei P40 Lite arriva in Italia in tre colorazioni: Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink. Acquistandolo a 299 euro, si riceverà in regalo un paio di auricolari true wireless FreeBuds 3 che attualmente sono vendute su Amazon intorno a 140 euro.