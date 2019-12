Huawei P40 sarà compatibile con la ricarica rapida fino a 65 W?

Huawei P40, il prossimo top di gamma del brand cinese, potrebbe offrire ai consumatori una ricarica rapida fino a 65 W. Tra le pagine di Tom’s Hardware abbiamo già parlato di tutte le indiscrezioni note su quello che potrebbe essere uno tra gli smartphone più interessanti del 2020. Oggi, una nuova informazione, che riguarda proprio la batteria, è stata diffusa.

Inizialmente, si parlava di un supporto alla ricarica rapida fino a 50 W. Questa caratteristica avrebbe permesso ai consumatori di ottenere una ricarica completa in appena 45 minuti. Huawei sembrerebbe però non accontentarsi: sul social network cinese Weibo è apparsa una fotografia in cui è ritratto un caricabatteria da ben 65 W.

Non sappiamo se lo scatto sia effettivamente autentico, ma se la voce dovesse essere confermata, potremmo ridurre il tempo necessario per una ricarica completa ad appena 30 minuti circa. Molti pensavano che ad accogliere questa tecnologia potrebbe essere anche il prossimo Huawei Mate X.

Tenendoin considerazione le specifiche tecniche di Huawei P30 e P30 Pro, questa possibile novità potrebbe offrire agli utenti una vera e propria evoluzione. In arrivo forse a marzo, Huawei P40 potrebbe essere disponibile in tre differenti varianti. La risposta di Xiaomi potrebbe non farsi attendere, con la ricarica rapida fino a 100 W.