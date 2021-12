Huawei P50 Pocket, ufficiale la data di uscita del nuovo pieghevole a conchiglia

Huawei P50 Pocket: si chiamerà così il nuovo smartphone pieghevole della casa di produzione cinese, protagonista di recente di diversi rumor intorno al design e ovviamente anche alla componentistica interna. In particolare, ci si chiede se questo P50 Pocket avrà a bordo un chipset HiSilicon (azienda di semiconduttori di proprietà di Huawei) oppure Snapdragon, e inoltre si parla di un sistema innovativo di gestione del calore che Huawei potrebbe implementare per la prima volta in questo pieghevole (lo stesso heat pipe dovrebbe piegarsi).

Inutile dire che l’interesse principale del pubblico verte sull’estetica di Huawei P50 Pocket, dal momento che i foldable a conchiglia non si vedono spesso in giro. Gli unici dispositivi a presentare questo form factor sono Galaxy Z Flip3 e Motorola Razr; Huawei P50 Pocket, dunque, sarà il terzo smartphone al mondo a distinguersi per via di questa peculiare scelta di stile.

In un primo momento, si credeva che il nuovo foldable di Huawei si sarebbe chiamato Mate V. Dal poster ufficiale, invece, si apprende che il nome sarà Huawei P50 Pocket, a suggerire che questo smartphone sarà quasi una versione “tascabile” di Huawei P50, il top di gamma di Huawei che ha fatto il suo debutto in estate.

Per quanto riguarda invece l’uscita di Huawei P50 Pocket, dovremo aspettare ancora qualche giorno. Huawei ha già soprannominato il Pocket la sua “ammiraglia invernale”, una novità assoluta dalle parti dell’azienda. Prima d’ora, infatti, Huawei non aveva mai lanciato un telefono alla fine dell’anno.

Ebbene, Huawei P50 Pocket arriverà precisamente il 23 dicembre, nel corso di un evento in programma per le 15.30 (ora locale) in Cina. L’immagine del teaser fa pensare che Huawei P50 Pocket sarà disponibile in almeno due varianti di colore, nello specifico bianco e oro.