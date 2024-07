Huawei Pura 70 Ultra, l'innovazione che ad altri manca | Recensione

Huawei è tornata in Europa in grande stile con la sua gamma di smartphone flagship. La serie cambia nome, passando da "P" a "Pura" ma l'obiettivo non cambia: l'azienda vuole offrire agli utenti smartphone di livello altissimo e portare sul mercato innovazioni in campo fotografico che puntano a surclassare la concorrenza diretta.

Huawei Pura 70 Ultra è il migliore dei tre nuovi top di gamma del brand. Con il ritorno (seppur non ufficiale) delle app Google e di tutto il catalogo del Play Store a disposizione, riuscirà a convincervi a spendere l'alta cifra richiesta?

Costruito in modo impeccabile

Huawei Pura 70 Ultra si distingue per un design elegante e materiali premium, posizionandosi tra i migliori smartphone attuali. Il display frontale è protetto dal Crystal Armor Kunlun Glass con bordi curvi sui quattro lati, una caratteristica esclusiva di questo modello Ultra. Questo vetro, composto da "un materiale amorfo di diamante carbonio altamente trasparente", promette una resistenza ai graffi e agli urti eccezionale, superiore del 300% rispetto al Kunlun Glass dei modelli Pura 70 Pro e base. La cornice in alluminio lucido si curva leggermente, armonizzandosi perfettamente con il design complessivo.

Il retro del Pura 70 Ultra è rivestito in eco-pelle con la stessa curvatura del vetro frontale, conferendo un aspetto sofisticato e una presa comoda e altrettanto sicura. La struttura della fotocamera è imponente, con un meccanismo retrattile che riduce lo spessore complessivo. La cornice metallica che circonda il modulo triangolare delle fotocamere aggiunge un tocco unico, estendendosi anche sul flash LED.

Con dimensioni di 162.6 x 75.1 x 8,4 mm e un peso di 226 grammi, abbastanza simili a quelli dell'iPhone 15 Pro Max, il Pura 70 Ultra risulta sorprendentemente maneggevole e piacevole al tatto. La fusione di un design futuristico con una costruzione eccellente rende questo smartphone un vero piacere da utilizzare quotidianamente.

Cornici simmetriche e tanta qualità

L'ultimo flagship di Huawei vanta uno straordinario display LTPO OLED da 6,8 pollici, che cattura immediatamente l'attenzione grazie ai suoi bordi sottilissimi e al piccolo foro per la fotocamera frontale. Questo pannello di alta qualità, con una risoluzione di 1260 x 2844 pixel e una densità di 460 ppi, offre immagini molto nitide e dettagliate. La capacità di riprodurre 1 miliardo di colori e il supporto per la visualizzazione di contenuti HDR assicurano una gamma cromatica vivace e realistica, ideale per godere di contenuti multimediali con una qualità visiva eccellente.

Una delle caratteristiche distintive del display del Pura 70 Ultra è la frequenza di aggiornamento dinamica che può arrivare fino a 120Hz (minimo 1Hz), offrendo un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Il pannello raggiunge una luminosità di picco di 2500 nit, rendendolo perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il supporto per HDR10 e la compatibilità con i DRM Widevine L1 permettono di usufruire di contenuti in alta risoluzione e HDR su piattaforme come YouTube o Netflix (arriveremo poi sui dettagli riguardo alla compatibilità delle app).

Huawei ha implementato una riproduzione video HDR flessibile, permettendo all’HDR di funzionare anche su porzioni di schermo. Ciò rende l’esperienza d'uso ancora più piacevole, soprattutto nella visualizzazione delle immagini in galleria, funzionalità tra l'altro inclusa sugli smartphone Huawei da ben prima dell'arrivo dello standard Ultra HDR.

Nella parte bassa del display, dove ce lo si aspetta, è presente un lettore di impronte digitali ottico veloce ed affidabile, anche se ha una dimensione dell'area di scansione a mio parere ancora un po' troppo limitata e che richiede estrema precisione nel posizionamento del dito.

Lo smartphone offre anche l'audio stereo grazie a un setup ibrido. La capsula auricolare funge anche da altoparlante, supportata da un altoparlante dedicato posizionato in basso. Sebbene l'altoparlante inferiore sia più potente dell'auricolare, il bilanciamento del suono è eccellente e offre un'esperienza audio coinvolgente senza difetti particolari.

Hardware

Sotto la scocca troviamo il nuovo ed esclusivo chip proprietario Kirin 9010, costruito utilizzando la tecnologia di produzione SMIC a 7nm, nota come N+2 in Cina, la stessa utilizzata per il Kirin 9000s della serie Mate 60. La CPU octa-core include un core Taishan Big da 2,3GHz, tre core Taishan Mid da 2,18GHz e quattro core Cortex-A510 da 1,55GHz. Il comparto grafico è gestito dalla GPU HiSilicon Maleoon 910 MP4. Il Pura 70 Ultra offre 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di memoria UFS.

Questo hardware, a livello di prestazioni pure, è paragonabile al Mediatek Dimensity 8200, garantendo buone prestazioni sia in termini di CPU che di GPU. Nei benchmark non raggiunge gli altissimi punteggi dei flagship concorrenti, dotati dei più recenti chip Snapdragon di Qualcomm. Nonostante ciò, Huawei Pura 70 Ultra è una scheggia!

Mai ci siamo accorti di avere tra le mani un chip meno prestante di quello dei concorrenti, sia durante l'utilizzo quotidiano o, ancora più sorprendentemente, durante lo scatto di foto. Il software di Huawei è altamente ottimizzato e nella maggior parte delle operazioni il top di gamma cinese si è rivelato fluido e veloce tanto quanto (a volte di più, N.d.R.) della concorrenza diretta.

Ci si potrebbe accorgere di questa differenza in potenza bruta solamente con l'utilizzo di pesanti emulatori o in operazioni lunghe e complesse come il rendering di video o foto modificati con appositi programmi di editing. Anche in alcuni titoli più pesanti, come Genshin Impact, il conteggio degli fps è inferiore ai flagship concorrenti, anche se l'esperienza nel gaming è comunque perfettamente godibile.

Sebbene il dispositivo possa riscaldarsi intorno alla cornice durante benchmark prolungati, specialmente quelli che stressano la CPU, non diventa mai insopportabilmente caldo. Questo assicura che il Huawei Pura 70 Ultra rimanga confortevole da usare anche durante sessioni di gioco prolungate o altre attività intensive.

In termini di connettività, il Pura 70 Ultra è dotato di un modem 5G, permettendo l'uso della rete di nuova generazione in Cina. Tuttavia, in Europa, il dispositivo è limitato al 4G.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Huawei Pura 70 Ultra 1447 4497 987220 - - 1577 (9,45 fps) 1575 - 643 (40,8%) Xiaomi 14 Ultra 2189 6645 1964175 7547 (28,70 fps) 7622 - 6071 (79,6%) 4424 (24,49 fps) 4558 - 3635 (79,8%) Honor Magic6 Pro 2016 4867 1394282 8633 (32,83 fps) 8658 - 5735 (66,2%) 3739 (22,39 fps) 3543 - 1647 (46,5%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%) OnePlus 12 (Alte prestazioni) 2176 6555 1713729 8474 (32,22 fps) 8472 - 4759 (56,2%) 4801 (28,75 fps) 4761 - 2731 (57,4%) Google Pixel 8 Pro 1585 3562 762441 - - 2412 (14,45 fps) 2411 - 1601 (66,4%) ROG Phone 8 Pro Edition (Dinamico) 1346 6514 2043395 8250 (31,37 fps) 8127 - 4131 (50,8%) 4611 (27,61 fps) 4794 - 2436 (50,8%) RedMagic 9 Pro (ventola ON) 2261 7113 2138988 8585 (32,64 fps) 8570 - 8512 (99,3%) 5111 (30,61 fps) 5092 - 4812 (94,5%)

Ottima autonomia e sistema di ricarica moderno

Huawei Pura 70 Ultra si distingue anche per la sua notevole autonomia grazie a una batteria da 5.200mAh, che offre ottime prestazioni. Nei nostri test, il Pura 70 Ultra ha registrato un impressionante punteggio di 17:37h nel test PCMark Work 3.0 Battery.

La ricarica rapida è un suo punto di forza, con supporto per la ricarica via cavo a 100W e wireless a 80W. Nel bundle di vendita è incluso il nuovo adattatore da 100W e un cavo USB Tipo-C certificato per 6A. L'alimentatore dispone di due porte USB, una di tipo A e una di tipo C, permettendo di utilizzarlo anche per ricaricare laptop e tablet, anche se non simultaneamente. La ricarica wireless rapida a 80W richiede l'acquisto del supporto o del caricatore da auto Huawei e di un adattatore da oltre 100W. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica wireless inversa da 20W e la ricarica cablata inversa fino a 18W, attivabile dalle opzioni della batteria.

Il ritorno delle app Google (e non solo!)

Lo smartphone di punta di Huawei arriva sul mercato italiano con a bordo la EMUI 14.2, ovvero la versione globale di Harmony OS 4. Questa iterazione del sistema operativo di Huawei introduce numerosi miglioramenti e nuove funzionalità, rendendolo un'opzione interessante per i fan del brand. La EMUI 14.2 integra al suo interno il runtime di Android 12 e continua a supportare l'installazione di APK tramite Huawei AppGallery, APK Pure e altre fonti simili.

L'interfaccia EMUI mantiene un aspetto familiare, con l'aggiunta di temi interattivi, cartelle di grandi dimensioni e "card", ovvero widget sovrapponibili per le app di sistema. Le gesture aeree, già viste in precedenti modelli Huawei e Honor, sono supportate, permettendo un controllo senza contatto del dispositivo. La funzione di rilevamento intelligente mantiene lo schermo attivo mentre lo si guarda, un'altra caratteristica utile già nota agli utenti Huawei.

Il software offre numerose app predefinite, come Galleria, Huawei Music, Huawei Video e Health, insieme a un file manager e a Smart Remote, che trasforma lo smartphone in un telecomando universale grazie al LED IR posizionato in cima allo smartphone. Inoltre, Petal Maps, Petal Search e il browser proprietario di Huawei sono inclusi di serie.

Un aspetto meno positivo è la presenza di brevi annunci pubblicitari di 3 secondi all'apertura di AppGallery, che possono risultare fastidiosi per gli utenti. Tuttavia, è possibile installare altri store di app senza problemi. Per chi necessita delle app di Google, la soluzione migliore è l'installazione di Aurora Store e dei servizi MicroG direttamente da AppGallery, azione che rende immediatamente disponibili tutte le app del Play Store. Finalmente!

EMUI 14.2 è quindi un sistema operativo potente e altamente personalizzabile, anche se non adatto a tutti quelli che vogliono uno smartphone pronto all'azione appena uscito dalla scatola. Huawei continua a offrire un'esperienza software robusta e versatile con questo ultimo aggiornamento, mantenendo il Pura 70 Ultra al passo con le esigenze moderne.

Le fotocamere più veloci del West

Il sistema fotografico del Huawei Pura 70 Ultra è un vero e proprio gioiello tecnologico che lascerà tutti gli utenti a bocca aperta. Sul retro troviamo tre fotocamere: una principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e una ultra grandangolare da 40MP.

La fotocamera principale è la più innovativa, dotata di un sensore Sony IMX989 da 50MP con stabilizzazione sensor shift e un'ottica retrattile a diaframma variabile. Il meccanismo retrattile delinea un'architettura motorizzata che Huawei ha testato per 300.000 cicli di espansione e contrazione, garantendo durata e precisione. L'obiettivo a diaframma variabile va da f/1.6 a f/4.0, con una lunghezza focale di 22.5mm, e incorpora il motore di elaborazione dell'immagine XD Motion per gestire oggetti in rapido movimento, l'azienda afferma di essere in grado di congelare oggetti che si muovono oltre i 300km/h.

La seconda fotocamera, con sensore da 50MP, presenta un teleobiettivo periscopico da 90mm f/2.1 con OIS e zoom ottico 3,5x. Funziona anche come ottima fotocamera macro, permettendo di scattare a soli 5cm di distanza. L'ultragrandangolare da 40MP ha una lunghezza focale equivalente a 13mm e supporta l'autofocus, risultando ideale anch'essa per la fotografia macro.

La fotocamera frontale, da 13MP con obiettivo f/2.4 e autofocus, offre tre modalità di zoom: 0.6x (vista completa), 0.8x e 1x, garantendo scatti sufficientemente dettagliati e nitidi in tutte le condizioni.

Huawei ha mantenuto le sue funzionalità AI nelle fotocamere, permettendo il riconoscimento automatico delle scene e l'ottimizzazione delle impostazioni, con la possibilità di disattivare le migliorie AI direttamente dal viewfinder. La modalità Pro offre il controllo completo dei parametri di scatto, inclusi apertura, ISO, velocità dell'otturatore, compensazione dell'esposizione e bilanciamento del bianco, sia per foto che per video.

Il Pura 70 Ultra eccelle in ogni condizione di luce, con una qualità delle immagini impressionante, dettagli nitidi, colori vivaci ma accurati e un'ampia gamma dinamica. L'assenza di rumore e l'equilibrio dei bianchi risultano in foto realistiche e ben definite. Ci sono pochissimi smartphone in grado di tenergli testa.

La funzione di zoom lossless 2x è quasi indistinguibile dallo zoom 1x, mentre il teleobiettivo offre prestazioni eccellenti a 3,5x e fino a 10x, con una qualità d'immagine che rimane notevole. Anche l'ultragrandangolare si distingue per dettagli, nitidezza e colori vividi.

Le capacità di ripresa video sono buone, con stabilizzazione sempre attiva e la possibilità di registrare in 4K a 60fps con tutte le fotocamere. Tuttavia, la qualità video complessiva è buona, ma non eccezionale, con dettagli leggermente inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare da un top di gamma.

Conclusioni

Il Huawei Pura 70 Ultra rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa del marchio, offrendo specifiche di punta e un design accattivante. Tuttavia, il prezzo di 1499 euro può risultare proibitivo per molti.

Pura 70 Ultra compete in un mercato che non è mai stato così affollato. Xiaomi 14 Ultra offre prestazioni superiori in quasi tutti i settori, tranne che per la fotocamera frontale. Honor Magic6 Pro ha un display simile e un chipset Snapdragon 8 Gen 3 5G. Il Samsung Galaxy S24 Ultra vanta un display eccezionale, chipset veloce, S-Pen e due teleobiettivi, rendendolo una scelta preferita per molti. Infine, l'iPhone 15 Pro Max offre una qualità video insuperabile e un prezzo inferiore rispetto al Pura 70 Ultra.

Il flagship di Huawei eccelle in molti aspetti: display OLED ad alta risoluzione, design e costruzione eccellenti, buoni speaker, opzioni di ricarica super-veloci, un sistema operativo potente e soluzioni innovative per la fotocamera con sensori e lenti di punta. La qualità delle foto è impressionante su tutta la linea.

Tuttavia, la mancanza di 5G, dei servizi Google preinstallati e dell'ultima versione del runtime di Android non può essere ignorata facilmente. Inoltre, la qualità video mediocre è un grande difetto per uno dei cameraphone più interessanti del mercato.

Il Pura 70 Ultra potrebbe vendere bene in Cina, ma altrove rimane un dispositivo che serve a mettere in mostra le capacità tecniche di Huawei nonostante le sanzioni statunitensi. Fuori dalla Cina, attirerà solo i consumatori alla ricerca di un'alternativa di fascia alta ad Android e iOS, rendendolo un prodotto estremamente di nicchia.