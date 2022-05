Ricordate Huawei Watch GT 3, lo smartwatch di Huawei che avevamo definito “elegante“ e al tempo stesso “adatto a tutti“, vista la sua spiccata attitudine ad accontentare le esigenze non solo dei “classici” utenti di questo genere di dispositivi – quelli più attenti allo sport e al benessere fisico –, ma anche di chi intende semplicemente passare da un orologio analogico a uno smart?

Bene, sappiate che da oggi Huawei Watch GT 3 è disponibile anche in versione Pro, una variante che raccoglie l’eredità di Huawei Watch GT 3 e, in un certo senso, la mette a frutto: Huawei Watch GT 3 Pro racchiude in sé stesso tutte le migliori caratteristiche del GT 3 “base” – prima fra tutte, la versatilità – e in più propone dei cambiamenti significativi nel design e nei materiali che lo rendono uno smartwatch ancora più premium e ricercato.

Per prima cosa, specifichiamo che Huawei Watch GT 3 Pro è disponibile con cassa da 43mm e con cassa da 46mm. Il modello più piccolo è costruito in ceramica bianca, mentre il cinturino può essere alternativamente o in pelle oppure anch’esso in ceramica.

Il modello più grande, invece, è costruito in titanio e può essere abbinato a un cinturino in fluoroelastomero nero, a uno grigio in pelle oppure a uno in titanio per fare pendant con la cassa.

L’edizione da 43mm in ceramica comprende un rivestimento in vetro zaffiro per la parte superiore e inferiore dell’orologio, una lunetta in acciaio inossidabile verniciato oro con 24 increspature a indicare l’ora e un pulsante ECG in metallo collocato all’interno di una corona costruita anch’essa in ceramica e acciaio inossidabile.

La versione da 46mm sostituisce cassa e corona girevole in ceramica con due elementi in titanio; il vetro zaffiro viene mantenuto nella parte superiore, mentre nella parte inferiore troviamo un rivestimento in ceramica.

In realtà, i due modelli da 43mm e 46mm differiscono non soltanto per design, ma anche per caratteristiche tecniche. In primis, il display del secondo è ovviamente più grande (1,43″ contro 1,32″), la batteria è più prestante (530mAh contro 292mAh) e tutto questo comporta un peso leggermente maggiore (54g contro 50g).

Per il resto, entrambi gli smartwatch dispongono di microfono e altoparlante integrati per rispondere alle chiamate, entrambi possono contare su GPS, Bluetooth 5.2 ed NFC ed entrambi supportano la ricarica rapida.

Lo spazio di archiviazione disponibile è pari a 32GB; il dato relativo alla RAM non è specificato, ma fonti non ufficiali riferiscono 2GB.

Come facilmente intuibile, il sistema operativo non è Wear OS, bensì quello proprietario di Huawei (HarmonyOS). Le funzionalità sono quelle classiche di un orologio di questo tipo, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue e il tracking del sonno. La vera “chicca” è il sensore di temperatura corporea, un elemento difficile da trovare su altri smartwatch della categoria. Mancano la possibilità di eseguire un ECG o di rilevare la fibrillazione atriale, presenti invece nel modello cinese.

Gli sport tracciabili sono più di 100; non manca una modalità golf in grado di rilevare vari dati tecnici relativi a questa attività (postura, oscillazioni ecc.).

Huawei Watch GT 3 Pro: specifiche tecniche

Huawei Watch GT 3 Pro 43mm Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Display AMOLED 1,32″ | Risoluzione: 466×466 pixel AMOLED 1,43″ | Risoluzione: 466×466 pixel Memoria 32GB 32GB Sistema Operativo HarmonyOS HarmonyOS Requisiti di sistema Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi Attività tracciate Monitoraggio frequenza cardiaca, camminata, corsa, nuoto, spinning, ciclismo, ellittica, vogatore, arrampicata, monitoraggio sonno, test dello stress, esercizi di respirazione, immersioni, golf Monitoraggio frequenza cardiaca, camminata, corsa, nuoto, spinning, ciclismo, ellittica, vogatore, arrampicata, monitoraggio sonno, test dello stress, esercizi di respirazione, immersioni, golf Notifiche Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app social network dallo smartphone collegato Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app social network dallo smartphone collegato Pulsanti fisici Pulsante di accensione, pulsante di funzione, supporto per operazioni come premere e tenere premuto e ruotare la corona dello smartwatch Pulsante di accensione, pulsante di funzione, supporto per operazioni come premere e tenere premuto e ruotare la corona dello smartwatch Sensori Sensore di accelerazione, sensore giroscopio, sensore geomagnetico, sensore ottico di frequenza cardiaca, barometro, sensore di temperatura cutanea Sensore di accelerazione, sensore giroscopio, sensore geomagnetico, sensore ottico di frequenza cardiaca, barometro, sensore di temperatura cutanea Microfono e Speaker Supportati Supportati Motore Motore lineare Motore lineare Livello di resistenza all’acqua 5 ATM, immersione fino a 30 metri 5 ATM, immersione fino a 30 metri Batteria Capacità: 292mAh | Batteria in polimeri di litio | Standby: Durata della batteria fino a 7 giorni in condizioni d’uso tipico (la durata effettiva della batteria dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo degli utenti) | Tempo di ricarica ≤ di 85 minuti (a una temperatura ambientale di 25°C) Capacità: 530mAh | Batteria in polimeri di litio | Standby: Durata della batteria fino a 14 giorni in condizioni d’uso tipico (la durata effettiva della batteria dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo degli utenti) | Tempo di ricarica ≤ di 85 minuti (a una temperatura ambientale di 25°C) Connettività GPS: supportato | Bluetooth: BT 5.2, BLE/BR/EDR GPS: supportato | Bluetooth: BT 5.2, BLE/BR/EDR Cinturino Larghezza: 20mm | Copertura polso: 130-190 mm Larghezza: 22mm | Copertura polso: 140-210 mm Peso Circa 50g (senza cinturino) Circa 54g (senza cinturino) Dimensioni 42,9 x 42,9 x 10,5 mm 46,6 x 46,6 x 10,9 mm Nella confezione Huawei Watch GT 3 Pro 43mm

Base per la ricarica wireless con cavo per ricarica

Guida rapida

Informazioni sulla sicurezza

Certificato di garanzia

Il cinturino in ceramica viene fornito con un cacciavite e delle maglie “extra” Huawei Watch GT 3 Pro 46mm

Base per la ricarica wireless con cavo per ricarica

Guida rapida

Informazioni sulla sicurezza

Certificato di garanzia

Prezzi e disponibilità

Huawei Watch GT 3 Pro 43mm è disponibile da oggi ai seguenti prezzi:

499,90 euro – per il modello con cassa in ceramica bianca, corona argento e cinturino bianco in pelle;

– per il modello con cassa in ceramica bianca, corona argento e cinturino bianco in pelle; 599,90 euro – per il modello con cassa in ceramica bianca, corona dorata e cinturino bianco in ceramica.

Il listino prezzi di Huawei Watch GT 3 Pro 46mm, anche lui già disponibile, è il seguente:

369,90 euro – per il modello con cassa in titanio e cinturino in fluoroelastomero nero;

– per il modello con cassa in titanio e cinturino in fluoroelastomero nero; 369,90 euro – per il modello con cassa in titanio e cinturino grigio in pelle;

– per il modello con cassa in titanio e cinturino grigio in pelle; 499,90 euro – per il modello con cassa in titanio e cinturino in titanio.

Inoltre, per entrambi i modelli si ottengono in regalo gli auricolari a forma di rossetto Huawei FreeBuds Lipstick. Con l’acquisto di tutte le versioni si ottiene:

70 euro di sconto sull’acquisto di un Huawei Watch GT 3 Pro inserendo in fase di acquisto il codice AHWHealth14.

sull’acquisto di un Huawei Watch GT 3 Pro inserendo in fase di acquisto il codice AHWHealth14. Ulteriore cinturino

Estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno

Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, per chiunque non fosse soddisfatto del proprio acquisto, su Huawei Store è possibile gestire gratuitamente il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.