Huawei Week su Amazon: sconti su smartphone, tablet e molto altro

Huawei Week è appena partita su Amazon Italia. Il periodo promozionale, iniziato oggi 9 dicembre, si estenderà fino al 15 dicembre con sconti interessanti su diversi prodotti del marchio cinese. Non solo smartphone ma anche tablet, dispositivi indossabili e smart speaker. Un’ottima occasione per concludere gli acquisti per i regali di Natale.

Partiamo dagli smartphone. Tra le offerte, impossibile non citare Huawei P30 Pro nella versione 8/128 GB il cui prezzo di listino di 990,90 euro è ora proposto su Amazon (tramite questo link) a 699 euro attuando uno sconto del 30%. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione, ci troviamo davanti a un riferimento assoluto nel campo della fotografia da smartphone. È uno dei dispositivi migliori del 2019 grazie al suo comparto fotografico (la cui peculiarità è lo zoom periscopico), alle sue ottime prestazioni garantite da un processore di fascia alta, a un display di alto livello e a un’autonomia soddisfacente. Insomma, Huawei P30 Pro è uno smartphone completo.

Passiamo agli smartwatch. Il produttore cinese è riuscito a fare dei passi in avanti anche nel campo dei dispositivi indossabili. Per questa Huawei Week, lo smartwatch Huawei Watch GT Active è acquistabile a 144,90 euro tramite questo link in sconto del 41% portando a un risparmio di ben 104 euro rispetto al prezzo di listino di 249 euro. Ottima idea regalo per il proprio fidanzato o per gli amici amanti dello sport. Come specificato in sede di recensione, lo smartwatch infatti è più adatto a un pubblico maschile ma soprattutto agli sportivi. Anche in questo caso, ci troviamo davanti a un dispositivo completo: impermeabilità fino a 5 ATM, monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca, GPS, ricezione delle notifiche, display AMOLED ben visibile e autonomia di circa due settimane.

Restiamo sui dispositivi indossabili segnalandovi Huawei Band 3 Pro, venduta tramite questo link a 59,90 euro rispetto ai 99,90 euro di prezzo di listino (sconto del 40%). Arrivata nel 2018, risulta essere ancora un dispositivo valido. Le caratteristiche principali sono: display AMOLED a colori da 0,95 pollici, GPS, impermeabilità fino a 5 ATM, monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca, ricezione delle notifiche, batteria da 100 mAh e supporto NFC, non facile da trovare su questa tipologia di dispositivi di fascia bassa.

Insomma, tante offerte interessanti durante questa Huawei Week che ricordiamo si concluderà il prossimo 15 dicembre. Qui di seguito vi riportiamo l’elenco complete delle offerte disponibili su Amazon Italia.

