I ricercatori vogliono mettervi il 5G nei vestiti, ecco come

Il futuro dell'abbigliamento potrebbe essere molto più connesso di quanto immaginiamo, grazie a una scoperta rivoluzionaria nel campo delle antenne miniaturizzate. Un team di scienziati ha sviluppato un'antenna tessile e flessibile, capace di supportare sia la connettività 5G che quella Wi-Fi. Questa innovazione, descritta in un recente studio, promette di trasformare il modo in cui interagiamo con la tecnologia, aprendo la strada a una nuova generazione di "smart clothing" (abbigliamento intelligente).

La caratteristica più sorprendente di questa antenna, capace di supportare 2-port multiple-input-multiple-output (MIMO), è la sua dimensione incredibilmente ridotta: soli 24 x 24 mm. Questa miniaturizzazione estrema consente di integrarla facilmente nei tessuti, ad esempio nella tasca di una camicia, senza alterare l'aspetto o il comfort dell'indumento. L'antenna è stata testata su diversi materiali, tra cui denim, cotone, feltro e seta, dimostrando una notevole versatilità.

Nonostante le dimensioni ridotte, l'antenna offre prestazioni elevate. È in grado di operare su due bande di frequenza: la banda Sub-6 5G a 3,5 GHz e la banda Wi-Fi a 5,2 GHz. Questa capacità dual-band la distingue da altre antenne indossabili recenti, che spesso si limitano a una singola banda e non supportano la connettività MIMO.

La tecnologia MIMO è fondamentale per le reti 5G e 6G, in quanto consente di ottenere comunicazioni affidabili, elevate velocità di trasmissione dati, maggiore capacità del canale e un raggio di comunicazione esteso, il tutto senza richiedere un aumento della potenza di ingresso. In altre parole, l'antenna offre prestazioni ottimali con un consumo energetico minimo.

Un aspetto cruciale per qualsiasi dispositivo indossabile è la sicurezza. I ricercatori hanno quindi valutato attentamente il tasso di assorbimento specifico (SAR) dell'antenna, che indica la quantità di energia assorbita dal corpo umano. I risultati hanno dimostrato che l'antenna è ben al di sotto dei livelli minimi accettabili, confermandone la sicurezza per l'uso a contatto con il corpo.

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono vastissime. L'abbigliamento connesso potrebbe trovare impiego in ambito militare e nell'esplorazione spaziale, ma le ricadute più immediate e rilevanti per il grande pubblico riguardano la salute e lo sport.

Grazie all'antenna dual-band, i sensori integrati negli indumenti potrebbero raccogliere e trasmettere dati sanitari in tempo reale, senza la necessità di uno smartphone o di uno smartwatch. Questo permetterebbe un monitoraggio continuo e discreto delle condizioni fisiche, aprendo nuove prospettive per la telemedicina e la prevenzione.

Nel settore sportivo, l'abbigliamento intelligente potrebbe fornire dati dettagliati sulle prestazioni degli atleti, consentendo di ottimizzare l'allenamento e prevenire gli infortuni. Inoltre, l'antenna potrebbe essere utilizzata per aggiungere connettività ad altri dispositivi indossabili, aprendo la strada a indumenti dotati di schermi flessibili integrati.

Sebbene l'antenna sia ancora un progetto di ricerca e non sia ancora pronta per la commercializzazione, rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un futuro in cui l'abbigliamento sarà sempre più intelligente e interconnesso.

Il documento di ricerca non fornisce dettagli precisi su come l'antenna venga alimentata, un aspetto fondamentale per la creazione di abbigliamento smart realmente funzionale. Tuttavia, i progressi in questo campo sono rapidi e costanti, e si prevede che soluzioni efficienti e discrete verranno sviluppate a breve.

L'abbigliamento connesso non è ancora un fenomeno di massa, ma progetti come questo dimostrano che la tecnologia sta avanzando rapidamente. Iniziative precedenti, come il Progetto Jacquard di Google, in collaborazione con Levi's per la realizzazione di giacche in denim connesse e con Saint Laurent per uno zaino connesso, hanno aperto la strada a questa tendenza. L'aumento delle funzionalità, grazie all'uso di antenne sempre più sofisticate, potrebbe finalmente portare alla diffusione su larga scala di prodotti di abbigliamento intelligente.