Con la diffusione della tecnologia 5G cadrà uno storico tabù: il divieto di usare cellulari a bordo degli aerei.

Copyright: andreysuslov

La novità arriva a seguito di una recente decisione presa dalla Commissione Europea che ha di fatto preso atto della non influenza dei device sulla sicurezza dei voli, aprendo così alla possibilità di usare cellulari e smartphone in volo.

Questo vuol dire che, ammesso che le compagnie di volo facciano propria la decisione della Commissione, nel prossimo futuro potremo avere libero accesso a chiamate, messaggi e navigazione internet anche in volo. In realtà un comunicato dell’agenzia per l’aviazione europea (EASA) già nel 2014, aveva espresso parere positivo sulla possibilità di permettere ai passeggeri di usare i loro dispositivi senza l’obbligo di attivare la Modalità Aereo anche durante i voli.

Nel dettaglio la decisione riguarda l’assegnazione di uno specifico spettro di frequenze, comprese nel più ampio spettro del 5G, che potranno essere utilizzate a bordo dei velivoli. A tale proposito Thierry Breton, Commissario per il mercato interno, si è così espresso (traduzione nostra):

“Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le aziende europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività super veloce e ad alta capacità“.

Tuttavia è giusto specificare che, trattandosi solo di una assegnazione tecnica, le singole compagnie di volo non hanno alcun reale obbligo e, anzi, dovranno valutare, ciascuna per sé, come (e se) implementare la cosa e se questa possa vere ripercussioni sulla sicurezza dei voli; almeno tecnicamente, in effetti, non dovrebbero esserci rischi di alcun tipo: le frequenze oggetto della decisione della Commissione sono infatti completamente diverse da quelle attualmente usate per le comunicazioni di servizio delle compagnie di volo.

È dal 2008 che la Commissione riserva determinate frequenze alle comunicazioni mobili sugli aerei: questo aggiornamento apre la strada all’ampia diffusione dei servizi 5G. Il servizio verrà erogato all’interno del velivolo attrezzato tramite appositi apparati di rete, i cosiddetti ‘pico-cell‘, per connettere gli utenti tipicamente tramite una rete satellitare. Non solo: la Commissione ha anche modificato una decisione presa relativa alle bande di frequenza a 5 GHz per il Wi-Fi nel trasporto su strada (usate ad esempio da automobili e autobus).

Secondo alla modifica introdotta, gli Stati membri dovranno mettere a disposizione le bande di frequenza 5GHz per l’uso a bordo dei veicoli stradali il prima possibile e comunque non oltre il 30 giugno 2023.