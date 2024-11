Il colmo di oggi, alcuni Pixel hanno problemi con le app Google

Recenti segnalazioni su X e Reddit hanno evidenziato che alcuni smartphone Pixel stanno riscontrando un problema con i Google Play Services, che risultano non supportati. L'errore appare nonostante i dispositivi siano recenti, come nel caso del Pixel 9 Pro XL, e abilitati a supportare Google Play services sin dalla versione Android 6.0.

Il malfunzionamento dei servizi di Google Play ha un impatto significativo sull'utilizzo delle applicazioni che dipendono da essi per funzioni cruciali quali aggiornamenti, autenticazione e integrazione con servizi Google come le mappe o Wallet. Molti utenti hanno espresso le loro frustrazioni sui social media a causa dell'improvvisa cessazione del servizio, che ha reso inutilizzabili applicazioni di uso quotidiano come Gmail e Google Foto, oltre a diverse applicazioni di terze parti.

Molti utenti non possono accedere alle applicazioni fondamentali

Per affrontare il problema, alcuni utenti hanno condiviso soluzioni temporanee che includono disinstallare gli aggiornamenti recenti di Google Play Services, aggiornare nuovamente il servizio attraverso il Play Store e riavviare il dispositivo. Queste azioni, tuttavia, potrebbero resettare alcune configurazioni di app come Google Wallet.

Un'altra soluzione suggerita è stata quella di uscire dal programma beta di Google Play services, nel caso in cui gli utenti vi avessero aderito. A volte, partecipare a programmi beta può introdurre instabilità nei servizi regolari a causa delle modifiche non ancora completamente testate o stabilizzate.

Se le soluzioni descritte non dovessero risolvere il problema, l'opzione più drastica sarebbe il ripristino di fabbrica del dispositivo, che comporta l'eliminazione di tutti i dati salvati sul telefono.

Al momento, Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la natura del problema o le tempistiche per una soluzione definitiva. Visti i numerosi report e la gravità del problema, è plausibile attendersi un intervento da parte dell'azienda per risolvere il malfunzionamento che affligge gli utenti dei suoi dispositivi.