Il Nokia N97 ritorna come console gaming retrò

Il 2009 è stato un anno cruciale per la telefonia mobile, segnato dall'ascesa degli smartphone e dal tentativo di Nokia di rimanere al passo con i tempi. Il Nokia N97, con il suo schermo touchscreen e la tastiera QWERTY a scomparsa, rappresentò uno degli sforzi più ambiziosi dell'azienda finlandese in quel periodo. Sebbene non abbia mai raggiunto lo status di successo planetario, l'N97 ha mantenuto un seguito di culto tra gli appassionati di tecnologia.

Oggi, quella nostalgia viene risvegliata da Sugar Cubes, un'azienda di videogiochi che ha appena lanciato sul mercato cinese la sua N97 Elite, una console portatile che richiama esplicitamente il design e lo spirito dell'originale Nokia N97. Ma, come spesso accade con i revival, l'entusiasmo iniziale potrebbe essere smorzato da una realtà meno brillante.

Il tratto distintivo della N97 Elite è senza dubbio il meccanismo a scorrimento. Proprio come il suo predecessore, la console presenta un display da 4,7 pollici che può scorrere verso l'alto, inclinando lo schermo per un angolo di visione ottimale. Tuttavia, al posto della tastiera fisica, rivela un controller con un D-pad e pulsanti. Una scelta, quella di non includere stick analogici, che potrebbe deludere alcuni giocatori. L'estetica della parte superiore ricorda più da vicino il Nokia Lumia 920 che l'N97 originale, un dettaglio che non sfuggirà agli occhi dei più attenti osservatori.

Sotto la scocca, la N97 Elite ospita un processore Snapdragon 855+, un chip che ha debuttato nel 2019. Sebbene non sia più all'avanguardia, questo processore di punta di qualche anno fa, con la sua GPU performante, dovrebbe essere in grado di gestire senza problemi emulatori di console classiche e persino alcuni giochi Android più moderni. A supportare il processore, troviamo ben 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, specifiche di tutto rispetto per una console portatile.

La N97 Elite è già disponibile in Cina al prezzo di 1.499 yuan (poco meno di 200 euro). Sugar Cubes ha anche previsto alcune edizioni speciali dedicate agli appassionati di anime, con design ispirati a Gundam e Dragon Ball.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Tuttavia, un'ombra si allunga su questo lancio: le prime recensioni della console sono state tutt'altro che positive. A meno che non siate irresistibilmente attratti dal design retrò dell'N97, il consiglio è di procedere con cautela, considerando il feedback negativo ricevuto finora.

La situazione della N97 Elite sembra rispecchiare, in modo quasi poetico, il destino del Nokia N97 originale. Anche quel telefono, lanciato con grandi aspettative come uno dei primi smartphone touchscreen di Nokia, si scontrò con una realtà deludente. Il suo schermo touchscreen resistivo, il sistema operativo Symbian lento e le prestazioni generali non all'altezza delle aspettative lo resero rapidamente obsoleto di fronte all'avanzata di iPhone e dispositivi Android. L'N97 segnò l'inizio del declino di Nokia nel settore mobile, un'azienda che faticò a tenere il passo con la concorrenza.