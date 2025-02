Il nuovo pieghevole più sottile al mondo sta arrivando, ecco data di lancio e specifiche

OPPO ha ufficialmente annunciato la data di lancio del suo attesissimo smartphone pieghevole, l'OPPO Find N5, fissata per il 20 febbraio 2025. L'evento di presentazione globale si terrà a Singapore, con inizio alle 12:00 ora italiana (19:00 GMT+8). L'azienda cinese ha inoltre confermato che, parallelamente al Find N5, verrà lanciato anche il nuovo smartwatch OPPO Watch X2.

L'annuncio è stato accompagnato da una serie di teaser e rivelazioni, che hanno svelato dettagli chiave sul design, le colorazioni e alcune specifiche tecniche del dispositivo. Inoltre, uno screenshot trapelato della pagina "Informazioni sul telefono" ha fornito ulteriori conferme sulle caratteristiche hardware del Find N5.

OPPO promette che il Find N5 sarà lo smartphone pieghevole "più sottile al mondo". I video teaser rilasciati dall'azienda mostrano il dispositivo in due eleganti colorazioni: Jade White e Satin Black, entrambe con finitura in vetro. Una terza variante, Twilight Purple, con retro in pelle, sembra essere destinata a mercati selezionati.

Un elemento di spicco del design è la cerniera, che OPPO afferma essere la prima al mondo realizzata in lega di titanio stampata in 3D. Questa soluzione dovrebbe garantire una maggiore durata e resistenza nel tempo. Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO, ha sottolineato su X (ex Twitter) come la piega del display del Find N5 sia "virtualmente inesistente" rispetto ad altri dispositivi pieghevoli concorrenti.

Lau ha inoltre evidenziato la resistenza all'acqua del Find N5, che vanta le certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9, offrendo una protezione superiore contro gli schizzi e l'immersione.

Lo screenshot trapelato della pagina "Informazioni sul telefono" ha rivelato gran parte delle specifiche tecniche del Find N5:

Display: Il dispositivo sarà dotato di un ampio display interno pieghevole da 8,12 pollici. Al momento, non sono state fornite informazioni sul display esterno.

Il sistema operativo sarà ColorOS 15, basato su Android 15. Fotocamere: Sebbene le specifiche ufficiali non siano state ancora rilasciate, indiscrezioni suggeriscono un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50MP, un sensore secondario da 8MP e un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3x. Si tratterebbe, contrariamente alle prime speculazioni, di una configurazione differente rispetto ad un vociferato triplo sensore da 50MP.

L'evento di lancio del 20 febbraio vedrà anche la presentazione dell'OPPO Watch X2, il nuovo smartwatch dell'azienda. I dettagli su questo dispositivo sono ancora scarsi, ma è lecito attendersi un design raffinato e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness.

Si prevede che l'OPPO Find N5 sarà lanciato a livello globale anche come OnePlus Open 2, seguendo la strategia già adottata in passato con il OnePlus Open (rebrand dell'OPPO Find N3). I prezzi specifici per i diversi mercati - inclusa forse l'Italia? - saranno comunque svelati durante o subito dopo l'evento di lancio.