Il mercato degli smartphone e degli accessori audio è in fermento a seguito di recenti indiscrezioni che suggeriscono un cambio di rotta significativo per Nothing, l'azienda tecnologica guidata da Carl Pei. Secondo quanto trapelato da una fonte considerata attendibile nel settore, il prossimo "vero flagship" dell'azienda, il Nothing Phone (3), e le sue prime cuffie over-ear, provvisoriamente denominate Nothing Headphone (1), si collocheranno in una fascia di prezzo decisamente superiore rispetto ai prodotti precedenti del marchio.

Le informazioni, diffuse dall'utente Twitter/X @MysteryLupin, noto per aver anticipato in passato dettagli accurati su prodotti tecnologici non ancora rilasciati, indicano che il Nothing Phone (3) potrebbe essere commercializzato negli Stati Uniti a partire da 799 dollari per la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Per gli utenti che desiderano prestazioni e spazio di archiviazione superiori, sarebbe disponibile un modello con 16GB di RAM e 512GB di storage al prezzo di 899 dollari.

Questi prezzi segnano un notevole distacco rispetto alla strategia adottata finora da Nothing. Basti pensare che il Nothing Phone (2) aveva un prezzo di partenza di 679,90 euro, considerato competitivo per un dispositivo che, pur offrendo un design distintivo e l'interfaccia Glyph, montava un chipset dell'anno precedente (Snapdragon 8+ Gen 1) e un comparto fotografico principale composto da due sole fotocamere posteriori.

Il vociferato aumento di prezzo per il Phone (3) sembra allinearsi con le recenti dichiarazioni dello stesso Carl Pei, che aveva lasciato intendere un posizionamento più ambizioso per i futuri prodotti di punta dell'azienda. Nothing, infatti, avrebbe definito il Phone (3) come un "vero flagship", suggerendo l'integrazione di componenti hardware all'avanguardia. Ci si attende quindi un processore Snapdragon di ultima generazione – si specula possa trattarsi dello Snapdragon 8 Gen 3 o addirittura del più recente Snapdragon 8 Elite – e un sistema di fotocamere più completo e performante, in grado forse di competere direttamente con i top di gamma dei marchi più blasonati.

Se il cuore del Nothing Phone (3) fosse effettivamente lo Snapdragon 8 Elite, il prezzo trapelato lo renderebbe una delle offerte più conveniente sul mercato per un dispositivo equipaggiato con tale SoC. Il lancio ufficiale del Nothing Phone (3) è stato confermato dalla stessa azienda per il mese di luglio, alimentando ulteriormente l'attesa degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Ma le novità in casa Nothing non si limiterebbero al settore smartphone. La stessa fonte, @MysteryLupin, ha rivelato dettagli anche sulle prime cuffie over-ear del brand, le "Nothing Headphone (1)". Queste dovrebbero debuttare verso la fine di settembre con un prezzo di listino di 299 dollari. Sebbene non si tratti di un prodotto entry-level, questo posizionamento risulterebbe comunque più accessibile rispetto a diretti concorrenti come le nuove Sony WH-1000XM6, note per i loro prezzi significativamente più elevati.

Al momento, non sono trapelate informazioni specifiche sul design o sulle caratteristiche tecniche distintive delle Nothing Headphone (1). Tuttavia, considerando la reputazione che Nothing si è costruita nel segmento audio con i suoi auricolari Nothing Ear (1), Ear (2) e Ear (a), apprezzati per il design trasparente, la buona qualità sonora e un prezzo competitivo, le aspettative per queste cuffie over-ear sono decisamente alte. La combinazione di un prezzo potenzialmente aggressivo e l'estetica distintiva del marchio potrebbe rendere le Nothing Headphone (1) un prodotto da tenere d'occhio nel panorama audio di fascia alta.

Queste indiscrezioni, se confermate, delineano una strategia di crescita ambiziosa per Nothing. L'azienda sembra intenzionata a elevare il proprio profilo, passando da un'offerta focalizzata principalmente sul rapporto qualità-prezzo e sul design a una competizione più diretta nel segmento premium del mercato. Questa evoluzione comporterà sfide significative, inclusa la necessità di giustificare prezzi più alti con innovazioni tangibili e un'esperienza utente impeccabile. Tuttavia, la capacità di Carl Pei di generare hype e di costruire un brand con una forte identità potrebbe giocare un ruolo cruciale nel successo di questa nuova fase.

Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali da parte di Nothing nei prossimi mesi per avere conferme definitive su specifiche, design e prezzi di questi attesi prodotti. L'estate si preannuncia calda per gli appassionati di tecnologia, con Nothing pronta, ancora una volta, a far parlare di sé.