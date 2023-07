L’asta, tenuta da LCG Auctions, ha avuto come oggetto quattro iPhone prima edizione ancora sigillati, e le stime iniziali indicavano un prezzo compreso tra i 100.000 e i 200.000 euro. Tra i quattro smartphone c’era anche un raro modello da 4GB che nel 2007 veniva venduto a 499 dollari.

Fonte: LCG Auctions

Perché è così raro questo modello di iPhone? Perché all’inizio di settembre 2007, Apple ha eliminato il modello da 4GB e ha ridotto il prezzo dell’unità da 8GB da 599 a 399 dollari. Nel febbraio 2008 è stato lanciato il modello da 16GB al prezzo di 499 dollari. Poiché l’iPhone da 4GB è stato disponibile dal 29 giugno al 4 settembre 2007, è diventato il modello di iPhone più raro di tutti. Inizialmente, il sito di aste aveva stimato che il modello da 4GB potesse raggiungere anche i 100.000 dollari.

Ora che 9to5Google riporta la conclusione dell’asta, possiamo dirvi che questo iPhone del 2007 da 4GB, ancora sigillato e mai aperto, ha stabilito un nuovo record mondiale attirando un’offerta vincente di oltre 158.000 dollari (oltre 140.000 euro). Considerando che un modello simile, ma aperto, è stato venduto a soli 18.000 dollari ad aprile, possiamo dire che questa è stata una grande conquista.

L’asta ha superato del 250% il record precedente di 63.000 dollari, stabilito in un’asta lo scorso febbraio. Questo iPhone ha garantito al proprietario un guadagno pari a 318 volte il costo d’acquisto originale di 499 dollari.

Questa unità da 4GB, ancora sigillata nella sua scatola del 2007, è stata tuttavia regalata da Apple al suo proprietario, Phil Martino, come ringraziamento per il lavoro svolto da Martino nella direzione di Steve Jobs durante alcune delle sue presentazioni di nuovi prodotti.

Altre tre unità sigillate e mai aperte dell’iPhone originale sono state messe all’asta. Un modello da 8GB del 2007, non così raro come l’unità da 4GB, è stato acquistato per 44.471 dollari. Un altro modello del 2007, un’unità europea da 8GB bloccata sull’operatore O2, ha avuto un’offerta vincente di 5.896 dollari. Infine, un iPhone da 8GB del 2008, rilasciato prima dell’annuncio dell’iPhone 3G, è stato venduto per 11.491 dollari.

L’asta di questi iPhone originali ha dimostrato ancora una volta il fascino e il valore delle edizioni rare e sigillate dei prodotti Apple. La passione dei collezionisti per questi oggetti iconici sembra non conoscere limiti, con prezzi che raggiungono cifre da capogiro. I fortunati acquirenti di questi iPhone sigillati potranno vantare non solo un pezzo di storia della tecnologia, ma anche un investimento che, per ora, si è rivelato estremamente redditizio.