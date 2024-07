Il primo smartphone tri-fold sarà di Huawei, il prezzo sarà salato

Un'innovazione significativa è in arrivo nel settore degli smartphone: il nuovo tri-fold prodotto da Huawei è attualmente in sviluppo. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da uno dei più noti leaker su Weibo, @DigitalChatStation, la novità potrebbe essere svelata nel Q4 del 2024, dopo il lancio del Mate 70.

Huawei sta lavorando su questo dispositivo rivoluzionario, che si piega in tre parti, da diverso tempo. Inizialmente si supponeva che il lancio potesse avvenire nel primo trimestre dell'anno corrente, per poi essere posticipato a giugno. Ora sembra che i consumatori debbano attendere ancora un po' più a lungo.

Attualmente, il dispositivo è in fase di test interni e non sembra esserci ancora un piano concreto per la produzione di massa. Ciò suggerisce che l'azienda non desidera affrettare il processo di sviluppo del suo prodotto innovativo. Una delle caratteristiche principali del dispositivo, come indicato da fonti interne, è l'utilizzo della tecnologia UTG (Ultra-Thin Glass), che non solo riduce la visibilità delle pieghe ma aumenta anche la durabilità dello schermo.

Secondo DigitalChatStation, la struttura tri-fold ha un rapporto di forma dello schermo "normale", sebbene sia difficile capire se stia parlando del prodotto aperto o ripiegato. Tuttavia, molti dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero e potrebbero non essere svelati fino al giorno del lancio.

Il leaker ha anche anticipato che il foldable potrebbe essere tra i dispositivi più costosi sul mercato al momento del lancio. Il prezzo elevato si giustifica attraverso il design unico, le soluzioni tecniche innovative, l'uso di un nuovo chipset Kirin con core migliorati e l'integrazione di funzionalità satellitari, oltre all'impressionante design generale del dispositivo.

Nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte di Huawei, si prevede che la compagnia possa presto rilasciare ulteriori dettagli su quello che promette di essere il primo smartphone tri-fold al mondo.

Siete interessati a questo tipo di tecnologia? Vorreste uno smartphone che si apre e diventa un tablet dalle grandi dimensioni?