Motorola razr 60 Ultra, trapelano le interessanti specifiche e il design

Il panorama degli smartphone pieghevoli si prepara a una nuova scossa con l'arrivo del Motorola razr 60 Ultra. Mentre il lancio ufficiale deve ancora essere annunciato, le indiscrezioni che circolano in rete delineano un dispositivo che, pur mantenendo l'estetica riconoscibile del suo predecessore, si prepara a un sostanziale salto di qualità sotto il profilo tecnico. Il nuovo modello della serie razr sembra voler alzare decisamente l'asticella nel segmento dei pieghevoli a conchiglia, sfidando apertamente il dominio di Samsung con specifiche che potrebbero ridefinire le aspettative degli utenti.

Sebbene esteticamente il nuovo razr 60 Ultra non sembri allontanarsi molto dal modello attuale, mantenendo il display pieghevole OLED da 6,96 pollici e lo schermo esterno da 4 pollici, è nell'hardware che Motorola ha deciso di fare sul serio. Il cuore pulsante del dispositivo sarà lo Snapdragon 8 Elite, lo stesso processore top di gamma che muove i migliori smartphone Android sul mercato, inclusa la serie Galaxy S25.

Questo significativo upgrade rappresenta una chiara dichiarazione d'intenti da parte di Motorola: il razr non vuole più essere solo un dispositivo dal design affascinante, ma intende competere ad armi pari con i flagship tradizionali anche sul fronte delle prestazioni. Una mossa strategica che potrebbe attrarre non solo gli appassionati di dispositivi pieghevoli, ma anche utenti alla ricerca di performance senza compromessi.

Le opzioni di memoria rappresentano forse la novità più sorprendente delle indiscrezioni emerse. Secondo i leak, il razr 60 Ultra offrirà ben quattro configurazioni di RAM: oltre agli 8GB e 12GB già visti sul modello attuale, arriveranno anche varianti con 16GB e addirittura 18GB di memoria. Numeri che superano persino quelli di molti laptop di fascia media.

Non da meno la capacità di archiviazione, con quattro opzioni che spaziano dai 256GB fino a un incredibile massimo di 2TB, passando per configurazioni intermedie da 512GB e 1TB. Va precisato che questi dati provengono dalle versioni destinate al mercato cinese, quindi resta da vedere quali configurazioni saranno effettivamente disponibili a livello globale.

Un altro punto dolente dei pieghevoli è storicamente la durata della batteria, limitata dai vincoli di spazio imposti dal form factor. Anche qui Motorola sembra aver trovato una soluzione efficace: il razr 60 Ultra dovrebbe montare una configurazione a doppia cella con capacità nominali di 1.090mAh e 3.185mAh, per un totale di almeno 4.275mAh, che potrebbe tradursi in una capacità tipica di circa 4.500mAh.

Si tratta di un significativo miglioramento rispetto ai 4.000mAh del modello attuale, che peraltro eguaglia la capacità del suo principale concorrente, il Galaxy Z Flip6. Se Samsung non aumenterà la batteria nel prossimo Z Flip7, Motorola si troverà con un chiaro vantaggio in termini di autonomia. Ancora più impressionante è la velocità di ricarica: si parla di supporto alla ricarica cablata da 68W, una potenza che fa impallidire i 25W dello smartphone pieghevole di Samsung. Esistono 2flip" cinesi che hanno capacità di batteria maggiore, ma non sono venduti nella maggior parte dei mercati in cui Motorola e Samsung si contendono il mercato.

Anche il comparto fotografico vedrà miglioramenti, seppur meno radicali. Mentre l'attuale Razr 50 Ultra monta una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo 2x da 50MP e una camera interna da 32MP, il nuovo modello dovrebbe portare anche un sensore interno a 50MP, uniformando la qualità degli scatti indipendentemente dalla fotocamera utilizzata. Questa coerenza qualitativa potrebbe rappresentare un punto di forza significativo per chi utilizza frequentemente la fotocamera frontale per videochiamate o selfie di qualità professionale, un'esigenza sempre più comune nell'era del lavoro remoto e dei contenuti per social media.

Per quanto riguarda il lancio, sembra che Motorola possa anticipare i tempi rispetto alla tradizionale finestra di giugno, anche se non è ancora emersa una data precisa. Ciò che appare certo è che, se l'azienda riuscirà a mantenere il prezzo del modello attuale, il razr 60 Ultra si presenterà come un'opzione estremamente competitiva nel mercato dei pieghevoli.