Il tri-fold è già notizia vecchia, Huawei prepara un altro prodotto innovativo

Nonostante le restrizioni imposte dai legislatori statunitensi, che considerano Huawei una minaccia alla sicurezza nazionale, il gigante tecnologico cinese continua a spingere i confini dell'innovazione nel settore degli smartphone. E lo fa, a detta di molti, superando i concorrenti globali.

Huawei, infatti, si è guadagnata la reputazione di azienda più innovativa nel panorama attuale dei produttori di telefonia mobile. Un primato non da poco, considerando la competizione di colossi come Samsung, Apple e Motorola. Ma le prove, come si suol dire, sono nei fatti.

Un esempio lampante è il Mate XT, il primo smartphone tri-fold lanciato sul mercato da Huawei nel settembre dello scorso anno. Questo dispositivo, quando completamente aperto, offre un display impressionante da 10,2 pollici. A differenza dei futuri modelli a tre sezioni previsti da Samsung, come il vociferato Galaxy G, il Mate XT si distingue per la sua capacità di aprirsi a forma di "Z", avendo quindi una cerniera verso l'interno e l'altra verso l'esterno. Questa caratteristica consente di avere sempre esposta una sezione da 6,4 pollici, anche quando il dispositivo è chiuso, garantendo praticità e immediatezza d'uso.

Ma le novità non si fermano qui. Richard Yu (Yu Chengdong), CEO del Consumer Business Group di Huawei, ha recentemente acceso l'entusiasmo degli appassionati di tecnologia con un video pubblicato sul suo account Weibo personale. Nel post, Yu anticipa l'arrivo di un nuovo e rivoluzionario dispositivo mobile, previsto per marzo.

"Molti mi chiedono dei prodotti inaspettati. Come procede lo sviluppo di HarmonyOS nativo? Oggi vi svelo qualcosa: ci vediamo a marzo!" ha scritto Yu, accompagnando il messaggio con un breve video che lascia intendere un'innovazione significativa.

Lo stesso Yu, nel suo post, sottolinea l'impegno dell'azienda verso l'innovazione, un elemento chiave della filosofia di Huawei. L'obiettivo, afferma il CEO, è quello di incoraggiare il team a creare prodotti che altri "vorrebbero realizzare ma non sono in grado di fare".

Yu ha confermato che il prossimo mese Huawei presenterà un nuovo smartphone con un form factor unico, accompagnato da miglioramenti rivoluzionari sia a livello hardware che software, oltre a un ulteriore sviluppo dell'ecosistema mobile di Huawei.

Per potenziare l'esperienza utente del nuovo dispositivo, Huawei sta collaborando con importanti aziende cinesi, alcune delle quali ben note anche al pubblico americano, come Tencent, ByteDance (la società madre di TikTok), Alibaba e Meituan.

Le speculazioni sul nuovo dispositivo sono già in fermento. Alcuni ipotizzano che si tratti di un nuovo modello di smartphone pieghevole a conchiglia, potenzialmente il successore del Huawei Pocket 2, chiamato magari Pocket 3. Tuttavia, le parole di Yu suggeriscono una trasformazione radicale, un prodotto "completamente irriconoscibile" rispetto al Pocket 2.

L'executive promette che, una volta annunciato, il nuovo dispositivo susciterà un grande interesse in tutta la Cina e, dettaglio non trascurabile, avrà un prezzo accessibile a tutti.

L'appuntamento è quindi fissato per marzo, quando Huawei svelerà al mondo la sua prossima creazione, un dispositivo che promette di ridefinire i confini della tecnologia mobile e di confermare, ancora una volta, il ruolo di primo piano dell'azienda nel panorama dell'innovazione.