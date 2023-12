Il regalo di Natale di Vodafone è un aumento di 2€ in bolletta per alcuni

Vodafone ha annunciato, giusto in tempo per le festività natalizie, una serie di rimodulazioni contrattuali che coinvolgeranno alcuni dei suoi clienti.

Queste modifiche comporteranno un aumento di 1,99 euro, nella tariffa mensile delle offerte attive a partire dal rinnovo successivo al 13 gennaio 2024.

Nonostante non siano specificate tutte le offerte coinvolte, al momento questa modifica sembra riguardare esclusivamente i clienti Vodafone che dispongono sia di un'offerta mobile che di una di linea fissa.

Anche se non è stato chiarito quali offerte esatte verranno interessate da questo aumento, attualmente alcuni clienti che attualmente usufruiscono dell'offerta Vodafone Family+ New da 9,99 euro al mese con 10 Giga sembrano esserne coinvolti. Tuttavia, non è escluso che alcuni clienti con la stessa offerta non subiranno questa rimodulazione, magari perché hanno attivato l'offerta di recente.

L'operatore sta inviando SMS informativi ai clienti coinvolti, spiegando che le modifiche contrattuali sono dovute a variazioni nelle condizioni economiche e di mercato.

Tuttavia, non sembra che Vodafone abbia previsto alcuna compensazione per questa rimodulazione, come l'aggiunta di traffico dati o opzioni extra, limitandosi ad aumentare il costo finale per i clienti.

La comunicazione inviata da Vodafone, offre comunque ai clienti interessati la possibilità di recedere o cambiare operatore senza penali entro il 12 febbraio 2024, esclusivamente considerando le nuove condizioni contrattuali come causa di tale decisione.

Coloro che riceveranno questa comunicazione, quindi, avranno il diritto di recedere senza alcun costo entro 60 giorni dalla ricezione dell'SMS. Questo diritto può essere esercitato compilando un modulo sul sito web di Vodafone, recandosi nei negozi fisici, inviando una raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone, scrivendo tramite PEC o contattando il Servizio Clienti al numero 190.

Vi ricordiamo che sarà necessario specificare la causa come: "modifica delle condizioni contrattuali", oltre ad allegare una copia del documento di identità.

Il diritto di recesso gratuito è una garanzia fornita ai clienti coinvolti in queste rimodulazioni contrattuali. Vodafone offre diverse opzioni per esercitare tale diritto, che va esercitato entro i termini stabiliti.